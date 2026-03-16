DNEVNI HOROSKOP: Lavu stiže napredak, Devica dobija privilegije, a jedan znak je danas 'sam sebi dovoljan'

Pročitajte šta su vam planete pripremile za početak radne nedelje.

OVAN

Emotivno, danas ćete biti malo osetljivi. Verovatno ćete osećati manjak samopouzdanja nego obično, a možda će vam biti i malo dosadno. Pored toga, moguće da ćete imati izuzetno dosadan zadatak koji treba da se odradi. Pokušavajte da ublažite stres slušajući muziku i uzimajući česte pauze. Nećete nikom pomoći ako se iscrpite od posla.

BIK

Zbog usporenog bioritma i vi ćete biti malo usporeni. Nećete razmišljati brzo kao obično, a i dan će vam prolaziti kao da gledate kroz maglu, verovatno razmišljajući o prošlosti. To i nije baš toliko besciljno koliko vam se čini. Možda bi trebali da zapišete svoje uspomene i razmišljanja, to bi moglo da vam da uvid u trenutnu situaciju u kojoj se nalazite.

BLIZANCI

Frustrirajući zastoj u završetku projekta će vas možda naterati da posumnjate u svoje sposobnosti. Budite obazrivi da ne upadnete u tu zamku. Sa vašim sposobnostima je sve u redu. Dobro pogledajte to što radite i pokušajte da vidite gde se stvorio zastoj. Briga oko novca će vas možda naterati da porazmislite o odlaganju posla koji vam mnogo znači. Pokušajte da iskoristite svoju genijalnost i da sve dovedete u red.

RAK

Iako ćete se najverovatnije probuditi puni energije i entuzijazma, vaše raspoloženje će opasti kada se setite šta sve morate da uradite u toku dana. Možda je pravo vreme da razmislite o nekim bitnim promenama u svom životu. Ako se osećate skučeno i zatvoreno, potražite neku priliku koja će vam pružiti više slobode.

LAV

Možda ćete osećati blagi nemir danas zbog povećane svesnosti i otvorenosti prema ljudima iz vašeg okruženja. Pošto ste realni i volite da sa obe noge čvsto stojite na zemlji ovo će vas malo izbaciti iz takta, ali pokušajte da pratite svoja osećanja. Ono što vidite ne mora nužno biti i ono što doživljavate, budite malo otvoreniji prema svojim osećanjima.

DEVICA

Želja za druženjem će vas danas dovesti do neke grupne aktivnosti. Možda ćete prisustvovati nekom sastanku sa ljudima koji vam nisu bliski i imaćete osećaj kao da ne pripadate tu. Ne birnite se, brzo ćete pohvatati sve konce i ljudi će pričati sa vama. Vaše intuicija će se pokazati korisnom i ljudi će to brzo primetiti.

VAGA

Dan vam može biti pun briga i stresa. Imate puno posla i dugi sati koje provodite na poslu uzimaju svoj danak. Odnos sa ljudima iz okoline takođe može biti malo napet. Oputite se malo uz muziku i pauze koje ćete češće praviti i stvari će se polako vratiti u normalu. Sutra je novi dan.

ŠKORPIJA

Danas je dan kad ćete se osećati prilično nemirno i frustrirano zbog toka kojim je vaš život krenuo. Imate odgovornosti koje ste u obavezi da ispoštujete, ali vas više zanimaju lični projekti nego standardni dosadni poslovi. Razultat svega toga je razdražljivost koju osećate. Nemojte se istresati na drugima, zapamtite da će sve to proći.

STRELAC

Osećate se seksi i strastveno, ali manji sukob sa voljenom osobom može stvoriti razdor između vas. Ovo možete izbeći ako budete strpljivi i potrudite se da da popričate o svemu. Možda ćete biti u iskušenju da potrošite više nego što ste planirali na nešto što vam u ovom trenutku nije potrebno. Povedite računa o tome da obuzdate ovaj impuls.

JARAC

Tenzija između članova porodice je na vrhuncu, zato se nemojte iznenaditi ako izbiju sitne čarke. Najbolje je ako možete veći deo dana da ih držite podalje jedne od drugih. Uveče ih ohrabrite da popričaju o svojim problemima i o tome šta ih muči. Možda ćete se osećati malo dosadno i obeshrabreno ali zaboravićete na to tako što će te se uposliti. Sutra je novi dan.

VODOLIJA

Informacije koje danas dođu do vas možda neće biti potpuno tačne. Neko možda širi tračeve ili izmišlja priče. Slušajte ako hoćete ali nemojte prenositi ništa za šta niste sigurni da je istina. Danas ćete imati težak dan na poslu i možda ćete morati da ispoštujete rokove, zato imajte spreman izgovor ako nebudete mogli da obraćate pažnju da dešavanja oko vas.

RIBE

Muči vas finansijska situacija danas. Možda se još nije realizovala povišica o kojoj ste pričali sa svojim poslodavcem ili niste mogli da kupite nešto što ste planirali. Ovo je možda pravo vreme da se oslonite na svoju genijalnost i smislite neki plan kako doći do željene sume koja vam je potrebna. Ukazaće vam se odlične šanse zato ne vredi čekati.

Autor: D.S.