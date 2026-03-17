MAGNETI ZA KATASTROFU: Imate li i vi plave noge i polomljene ekrane? Ako ste jedan od ova ČETIRI ZNAKA, trapavost vam je zapisana u zvezdama!

Neki ljudi kao da imaju ugrađen radar za udaranje u stolove, ivice vrata i čaše koje stoje preblizu ivice. Često su rastreseni, brzopleti ili jednostavno razmišljaju o sto stvari odjednom, zbog čega im koordinacija nije jača strana. Proliće kafu baš kad su krenuli iz stana, sapašće se o sopstvenu nogu ili srušiti nešto u prolazu kao da je to najnormalnija stvar na svetu.

Evo u kojim se horoskopskim znacima rađaju najveće "smetenjaci":

Blizanci: Multitasking koji se završava prosutom kafom

Blizanci su klasičan primer nespretnosti iz rastresenosti. Njihov um stalno skače sa teme na temu, pa telo često zaostaje za mislima. Dok pričaju, kucaju poruke i razmišljaju o tri različite stvari, mogu se saplesti o stepenik koji su prešli već hiljadu puta. Njima se trapavi momenti dešavaju jer im pažnja jednostavno nije na onome što rade u tom trenutku. Često sve rade "u hodu", a ta brzina se često završi nečim što je palo ili se prolilo.

Strelac: U naletu energije ne vide prepreke

Strelčevi su nespretni jer stalno žure, bez previše zadržavanja na detaljima. U tom naletu energije često se desi da udare u nešto, sruše stolicu kad se okreću ili se okliznu jer nisu gledali pod noge. Kod njih je česta i nespretnost iz prevelikog optimizma: uvereni su da mogu da preskoče baru ili da prođu kroz uski prolaz sa punim rukama. Kad shvate da ne mogu, obično nastane scena.

Ribe: U svom svetu, daleko od koordinacije

Ribe su često u svom svetu, zamišljene ili okupirane svojim unutrašnjim mislima. Zbog toga jednostavno ne primete gde su ostavile stvari, sapliću se ili prolivaju vodu jer su "negde drugde". Kad su pod stresom, to je još izraženije – tada im sve ispada iz ruku. U takvim trenucima se najčešće prvo nasmeju same sebi, pa tek onda skupljaju nered.

Ovan: Brzina ispred strpljenja

Ovnovi su nespretni jer su brzopleti. Reaguju bez razmišljanja i nemaju strpljenja za "polako i pažljivo". Ako nešto treba uzeti sa police, Ovan će to uraditi odmah i pritom srušiti još dve stvari. Njihova nespretnost je nuspojava njihove brzine i impulsivnosti. Često pokušavaju nešto na silu umesto da stanu i razmisle – udarac, pad, kratka psovka i nastavljaju dalje kao da se ništa nije desilo.

Autor: D.S.