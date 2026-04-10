Ovan na poslu: Energija, strast i ponekad malo haosa!

Kako se Ovan ponaša među kolegama i u ulozi šefa – njegove najbolje i najizazovnije strane.

Ovnovi na poslu su poput tornadoa – uvek puni energije i spremni da pokrenu stvari. Kada je projekat u pitanju, oni ne čekaju nikoga: preuzimaju inicijativu, donose odluke i pokreću tim napred. Njihova strast i entuzijazam zarazni su za sve oko njih, pa kolege često osećaju impuls da i sami daju maksimum.

Kao saradnici, Ovnovi su pouzdani i hrabri – neće se plašiti da predlože nova rešenja ili prihvate izazov koji drugi izbegavaju. Ali, tu se krije i izazov: njihova impulsivnost i nestrpljenje mogu dovesti do sukoba sa kolegama koji rade sporijim tempom, ili sa onima koji vole detaljnije planiranje. Kritike teško podnose, pa ponekad deluju dominirajuće – iako to obično nije namerno.

Kada su Ovnovi nadređeni, njihov energični pristup i jasna vizija inspirišu tim. Oni znaju kako da motivišu ljude, da podstaknu kreativnost i da ubrzaju rezultate. Ipak, šef Ovan ponekad može delovati zahtevno i kontrolisati previše – jer sve želi da ide po njegovim pravilima. Njihova strast prema poslu je ogromna, ali isto tako i očekivanja od drugih.

Najveća snaga Ovna na poslu leži u njegovoj sposobnosti da kombinuje hrabrost sa entuzijazmom. Ako nauči da uskladi impulsivnost sa slušanjem i strpljenjem, postaje saradnik i lider koji inspiriše i motiviše, a njegova energija pretvara posao u avanturu za celu ekipu.

Autor: S.Paunović