Stiže 7 dana tokom kojih treba da se prizemljimo: Na OVAJ datum svi treba da budemo oprezni

Sedmica pred nama nam donosi vesti - i dobre, i loše, ali i one neprijatne. Informacije stižu sa svih strana!Zvezda nedelje biće Merkur, planeta komunikacije koji je pre nekoliko dana napustio znak Ovna i prešao u Bika. Iako je Merkur poznat po snalažljivosti i brzom razmišljanju, Merkur u Biku neće samo "pričati prazne priče".

Upravo će on 13. maja praviti harmoničan aspekt sa Jupiterom u Raku, donoseći jasnoću uma i važna saznanja o situacijama koje su nas dugo zbunjivale. Taj dan može biti ključan za otkrivanje istine i dublje razumevanje svega što se dešava oko nas.

Istog dana Sunce i Merkur se spajaju u Biku, stvarajući aspekt poznat kao "kazimi", latinski izraz koji znači "u srcu Sunca". U tom trenutku univerzum otkriva važne informacije i donosi istinu na videlo - zato budite pažljivi i pratite šta se događa oko vas.

Mlad Mesec u Biku 16. maja donosi sreću i povoljne prilike, pa je ovo idealan trenutak da manifestujete svoje želje, planove i vizije za budućnost.

U svakodnevnom životu to može značiti da ćete konačno odlučiti da svoje vreme i novac ulažete u ono što vam zaista pruža sigurnost, umesto da jurite brze uspehe i prazna obećanja. Iako ova energija može doneti tvrdoglavost, ona takođe pomaže da postavite jasne granice, ostanete dosledni sebi i istrajete u onome što vam je zaista važno.

Nedeljni horoskop:

Ovan

Moguće su tenzije u porodici jer ćete ovog puta jasno postaviti granice. I ranije ste pokušavali, ali ste često prelazili preko situacija koje su vas gurale do krajnjih granica. Sada ih ponovo definišete, što se nekima možda neće dopasti, zato budite nežni, ali odlučni.

Bik

Mlad Mesec pojačava vaše emocije, pa ćete konačno pronaći pravi balans u komunikaciji. Iskreno i jasno izražavanje osećanja doneće vam veliko samopouzdanje i unutrašnji sjaj. Nema potrebe za dugim objašnjenjima - recite direktno kako se osećate.

Blizanci

Povlačenje iz centra pažnje i okretanje sebi biće za vas veoma lekovito. Ovo je nedelja za oporavak i rad na poboljšanju lične situacije. Odmorite se i stavite sebe na prvo mesto. Ne dozvolite nikome da vam naruši unutrašnji mir, a ako pokušaju, udaljite se od njih.

Rak

Ne dozvolite prijateljima da vas skrenu sa puta kojim ste krenuli. Zabava je u redu, ali uz meru, jer vas već sledećeg jutra čekaju obaveze. Noćni provodi mogli bi da vas uspore i otežaju vam funkcionisanje na poslu, zato znajte kada je vreme da krenete kući.

Lav

Uspeli ste da dokažete nadređenima koliko vredite u svom poslu. Sada možete iskoristiti njihove pohvale kako biste tražili povišicu ili unapređenje. Iako će možda biti potrebno vreme da ostvarite cilj, ovo je idealan trenutak da mu se posvetite punom snagom.

Devica

Stigao je vaš prolećni poziv za buđenje! Posle meseci preispitivanja i analiziranja odnosa, konačno puštate potrebu da sve razumete. Više ste raspoloženi da otpustite prošlost i energiju usmerite na druge stvari koje nemaju veze sa bivšim partnerom. Idemo dalje!

Vaga

Vaša intuicija ove nedelje radi punom snagom i jasno vidite ljude i situacije onakvima kakvi jesu. Niko vas ne može prevariti jer ste odlično upućeni u sve. Ako neko odluči da pravi probleme ili manipuliše, možda ćete morati otvoreno da ga prozovete.

Škorpija

Posvećivanje osobi ili određenom planu sada vam deluje komplikovanije nego inače. Nije da ne želite da rizikujete, već samo razmatrate druge opcije kako biste bili sigurni da donosite pravu odluku. Budite iskreni prema sebi.

Strelac

Ove nedelje osećate blagi haos jer još niste završili prolećno sređivanje niti obrisali stare fotografije koje zatrpavaju telefon. Iako niste ljubitelj rasčišćavanja, videćete da organizacija smanjuje stres i povećava produktivnost.

Jarac

Bez obzira na to da li ste u vezi ili neobaveznom odnosu, mogla bi vas privući neka nova osoba. Flert može otići dalje nego što ste očekivali i naterati vas da preispitate trenutni ljubavni status. Pre nego što napravite pogrešan korak, razmislite kako biste se vi osećali da su uloge obrnute.

Vodolija

Iako ste poznati kao veliki društvenjak, ove nedelje više ćete želeti mir doma. Idealno je vreme da osvežite životni prostor - okrečite zidove, unesete nove detalje ili nabavite elegantno posuđe. Želite da vaš dom zablista za druženja koja planirate.

Ribe

Iako teško odolevate tračevima, ove nedelje mogli biste čuti veoma zanimljive glasine i dodatno ih „začiniti“. Ipak, pazite šta govorite jer bi vam se sve moglo vratiti višestruko. Za svaki prst koji uperite u druge, tri su okrenuta ka vama.

Autor: Jovana Nerić