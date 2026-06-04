Šarmantni, duhoviti i nepredvidivi: Evo sa kojim znakovima se Blizanci najgore slažu!

Pripadnici ovog vazdušnog znaka obožavaju slobodu, komunikaciju i uzbuđenje, ali upravo zbog toga teško funkcionišu sa pojedinim horoskopskim znakovima.

Pripadnici znaka Blizanac poznati su po svojoj inteligenciji, brzom razmišljanju i potrebi za stalnom promenom. Vole komunikaciju, druženje i dinamične odnose, a rutina ih vrlo brzo zamara. Upravo zbog svoje nepredvidive prirode često privlače ljude, ali isto tako lako ulaze u konflikte sa partnerima koji traže stabilnost i mir.

Astrolozi tvrde da Blizanci najteže funkcionišu sa Škorpijama. Dok Blizanci vole slobodu i lakoću u odnosima, Škorpije traže duboku emocionalnu povezanost, kontrolu i sigurnost. Razlike u temperamentu često dovode do ljubomore, rasprava i međusobnog nerazumevanja.

Napet odnos često imaju i sa Jarcem. Jarčevi su ozbiljni, organizovani i fokusirani na stabilnost, dok Blizanci spontano menjaju planove i teško podnose stroga pravila. Ono što je jednom znaku zabavno, drugom može delovati neodgovorno i naporno.

Ni odnos sa Devicama nije uvek jednostavan. Iako ova dva znaka deli ista planeta Merkur, razlika je u pristupu životu. Device vole red, analizu i preciznost, dok Blizanci često deluju haotično i impulsivno. Zbog toga među njima lako dolazi do kritika i frustracija.

Astrolozi ipak naglašavaju da nijedan odnos nije unapred osuđen na propast. Emocionalna zrelost, komunikacija i razumevanje mogu prevazići i najveće astrološke razlike. Ipak, kada su Blizanci u pitanju, jasno je jedno — njima je potreban partner koji može da prati njihov tempo, promene raspoloženja i stalnu potrebu za mentalnom stimulacijom.

Autor: S.Paunović