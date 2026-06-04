ZVEZDE IM DONOSE ODLIČNE VESTI! Za ova tri horoskopska znaka produženi vikend počinje bolje nego što su ikada mogli da zamisle

Horoskopske preporuke i savete ne treba shvatati naročito ozbiljno, a za sve indikacije i nuspojave obratite se obližnjem naučniku.

Dok će neki produženi vikend iskoristiti za odmor i beg od svakodnevnih obaveza, pripadnici tri horoskopska znaka mogli bi da imaju dodatni razlog za dobro raspoloženje. Zvezde im donose prijatna iznenađenja, lepe vesti i osećaj da se stvari napokon kreću u željenom smeru. Prema astrologiji, najviše razloga za optimizam imaju Lavovi, Vage i Strelčevi.

Lav

Lavovi ulaze u produženi vikend puni energije i optimizma. Mnogi će dobiti potvrdu da se trud koji su ulagali poslednjih nedelja napokon počinje isplaćivati.

Za neke će to biti pohvala ili priznanje na poslu, dok bi drugi mogli primiti vest koja će ih razveseliti na privatnom planu. Nije isključena ni neočekivana finansijska korist ili prilika koju nisu planirali.

Pred Lavovima su brojni susreti i druženja. Upravo bi jedan razgovor mogao otvoriti vrata novim poznanstvima ili zanimljivim planovima za leto.

Vaga

Vage će tokom narednih dana osetiti veliko olakšanje. Situacija koja ih je dugo opterećivala mogla bi početi da se razvija u njihovu korist. Mnogi pripadnici ovog znaka dobiće odgovor koji čekaju ili će napokon doneti odluku oko koje su se dugo dvoumili.

Za slobodne Vage moguć je zanimljiv susret tokom izlaska, putovanja ili druženja sa prijateljima. Oni koji su u vezi mogli bi provesti više kvalitetnog vremena sa partnerom i ponovno osetiti bliskost koja im je nedostajala.

Strelac

Strelčevi će imati osećaj da se nešto važno pokrenulo. Produženi vikend mogao bi da im donese poziv, predlog ili priliku koju nisu očekivali. Iako će isprva biti iznenađeni, vrlo brzo će shvatiti da se iza te situacije krije nešto pozitivno.

Ovo je idealno razdoblje za putovanja, izlete i spontane odluke. Upravo van svakodnevne rutine Strelčevi bi mogli doživeti najlepše trenutke vikenda.

Autor: D.S.