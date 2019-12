PETRA UMALO UBILI ZBOG JOVIŠIĆA, LAGAO POLICAJCE TOKOM POTRAGE! Evo ko je kradljivac violine od 500.000 evra!

Predrag Jovišić (47) iz Stare Pazove bio je emotivni partner rođake Petra M. (13), koji je bio otet u oktobru, i davao je medijima lažne informacije o tome da je dečak pronađen.

Predrag Jovišić (47) iz Stare Pazove, koji je 18. decembra uhapšen zbog sumnje da je zajedno sa Nenadom S. (50) čuvenom virtuozu Lajku Feliksu (45) ukrao violinu od pola miliona evra, dovodio se u vezu i sa otmicom Petra M. (13), koja se desila 27. oktobra u Staroj Pazovi, saznaje Kurir.

Prema rečima našeg izvora, Predrag Jovišić bio je u emotivnoj vezi s jednom rođakom otetog dečaka, a ispostavilo se i da je on ometao rad policajaca koji su tragali za otetim Petrom M.

Dezinformacije

- Sumnja se da je upravo on dao medijima informaciju da je dečak na sigurnom u trenutku dok je on još uvek bio u rukama otmičara. Na taj način on je ugrozio bezbednost dečaka, naročito zbog toga što je otmičar, koji je držao dete u napuštenoj kući, bio naoružan i imao je instrukcije da ga ubije ako nešto krene po zlu. Ovim Predragovim potezom to je moglo i da se dogodi, ali na svu sreću, policija je kasnije te večeri pronašla Petra živog. Čudno je to što je baš Predrag davao informacije medijima, a ne neko od njegovih bližnjih - kaže izvor i dodaje:

- Takođe, policija je proveravala i da li je kradljivac violine eventualno, davanjem lažne informacije o Petrovom pronalasku, davao instrukcije Petrovim otmičarima i obaveštavao ih o koracima policije - priča izvor.

Presreli ga kolima

Kako kažu, i sam Predrag je bio ispitivan u policiji dok se tragalo za Petrom i dok pravi otmičari nisu otkriveni, jer je on odranije poznat policiji i ima veze s porodicom.

- Činjenica je da se Predrag Jovišić i uhapšeni za otmicu dečaka Marko Jovišić isto prezivaju i da su rodom iz Bosne. Moguće je i da su rođaci, ali sigurno je da se poznaju. Zato je postojala i sumnja da je upravo Predrag tipovao dečaka za otmicu, jer je znao da njegova porodica ima novca. Međutim, tokom istrage to se nije dokazalo, mada Starom Pazovom i dan-danas kruže priče da je Predrag na neki način kumovao otmici - objašnjava sagovornik.

Podsetimo, Petar M. otet je 27. oktobra uveče, kada se biciklom vraćao kući. Marko Jovišić i njegovi sinovi Lazar (19) i Nikola (17), kao i njihov drug Aleksa M. (18), presreli su ga kolima, ugurali unutra, stavili mu džemper na glavu i odvezli ga u napuštenu kuću. Od njegove porodice nameravali su da traže otkup, ali im je plan propao. Otmičari su Petra držali 24 sata, a policija je uspela da oslobodi dečaka.