DEVOJČICA (14) IZ BEOGRADA PREŽIVLJAVA HOROR: Gastarbajter iz Beča ju je nagovorio da mu na Instagram šalje fotke u brusu, pa počeo da je UCENJUJE

Život joj se pretvorio u pakao posle druženja na Instagramu.

Devojčica (14) prihvatila je prijateljstvo s izvesnim Draganom Lukićem, Beograđaninom trenutno zaposlenim u Beču, koji se na Instagramu predstavlja kao „gospodinfox“ i poslala mu fotografije na kojima je bila samo u grudnjaku, posle čega je počeo da je ucenjuje tražeći da imaju seks.

Majka V. Z. kaže da je njena ćerka bila lakomislena jer je upala u zamku nepoznatog muškarca posle kratkog druženja na Instagramu.

- Dragan Lukić je mojoj ćerki rekao da navodno ima 18 godina i ona je prihvatila njegov zahtev za druženje. Dopisivali su se jedno vreme i slali fotografije jedno drugom. Poslala mu je nekoliko fotografija na kojima je samo u brusthalteru, ne razmišljajući da on može da ih prosledi drugim muškarcima. Postupila je naivno... On je počeo da je ucenjuje tim fotografijama, govoreći joj da će ih objaviti ako ne pristane da imaju seks! Ona je napunila 14 godina u septembru, a on je navodno punoletan. Bar je tako napisao u jednoj poruci - kaže za beogradske medije majka ove devojčice.

U prepisci, u koju su mediji imali uvid, gastarbajter je pokazao svoje drugo lice kad mu je devojčica napisala da ne pristaje na seks jer je još maloletna.

- Osećaj je užasan. Bojim se za svoje dete. Uplašena sam i uznemirena, a moja ćerka se trese od straha. Zapretio joj je da će još 25 osoba objavljivati njene fotografije i poručio joj da mu nije problem da imaju seks iako je maloletna. Rekao joj je da će njene fotografije objavljivati na Instagram storiju ukoliko na pristane na njegove zahteve. Kada ga je odbila, to se i desilo! Počeo je da objavljuje njene fotografije. Prolazimo kroz agoniju i nemoćne smo. Ako je ovako postupio sa fotografijama, plašim se da može da je napadne, pa čak i da je siluje. Taj momak je iz Beograda, a trenutno živi u Beču - uznemireno priča majka.

Posle zastrašivanja i ucenjivanja devojčice usledio je novi košmar jer je Beograđanin Bečlija počeo da proganja i njenu majku na Instagramu.

- Počele su da mi stižu ćerkine fotografije sa tri različita profila. Čini mi se da su sva tri profila lažna. Očigledno je da je reč o provokaciji i proganjanju jer su mi, između ostalog, poručivali: „Stavljaju vašu ćerku po storijima. Želim joj sve najbolje“ i „Pozdrav. Da li je ovo vaša ćerka?“ - kaže majka koja danima nema mira i otkriva zbog čega je odlučila sve da obelodani.

- Htela sam da upozorim sve devojčice da se ne dopisuju s neznancima i da ne nasedaju na njihove slatkorečive poruke. Pre nego što se upuste u razmenu fotografija na Instagramu, neka se obavezno posavetuju sa svojim majkama i izbegnu javno sramoćenje. Ćerkinu prepisku s Draganom Lukićem prosledila sam grupi balkanskih lovaca na pedofile „Stoppedofiliji SP“ da nam pomognu da se rešimo perverznjaka i otkriju ko se krije iza pretnji.