MEĐU NASTRADALIMA I DRŽAVLJANIN SRBIJE! UŽAS NA PUMPI NADOMAK LOZNICE! Automobil se zakucao u točilicu za benzin i IZAZVAO TRAGEDIJU! (FOTO+VIDEO)

Snažna eksplozija dogodila se oko 10:40 časova na benzinskoj pumpi "Nešković" nedaleko od graničnog prelaza Trbušnica između Srbije i BiH, na bosanskoj strani. Prema nezvaničnim informacijama ima nastradalih - dve osobe su poginule, četiri su teže, a šest lakše povređene. Za jednom osobom se traga.

Muškarac koji je stradao u eksploziji je državljanin Srbije, Z. A. (49) iz Loznice a on je svojim vozilom zastao da vidi šta se događa na benzinskoj pumpi gde ga je zatekla eksplozija, saznaje se nezvanično.

Od siline detonacije pumpa je gotovo potpuno potpuno uništena kao i najmanje dva automobila.

Prema nezvaničnim informacijama nesreći je prethodio sudar dva vozila pri čemu je jedno udarilo u točilicu za gas koji je počeo da izlazi.

Onda je posle nekoliko minuta došlo do detonacije koja se čula i u Loznici, sa druge strane Drine.

Na licu mesta stigle su brojna vozila policije, vatrogasaca i hitne pomoći iz Bijeljine, ali i Loznice pa neke povređene osim u zdravstvene ustanove u Zvorniku i Bijeljini, dovoze i u lozničku Opštu bolnicu.

Result of gas station explosion near city of #Zvornik in #Bosnia and Herzegovina. pic.twitter.com/OL82sLvAqq