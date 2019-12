NOVI DETALJI POTRAGE ZA ''MALČANSKIM BERBERINOM'': Sumnja se da monstrum ima JATAKE koji mu pružaju POMOĆ U SKRIVANJU! (FOTO)

Potraga za Monikom i Malčanskim berberinom traje već deset dana. U ovom trenutku odbacuje ne odbacuje se ni mogućnost da osumnjičeni za otmicu devojčice ima ljude koji mu pružaju logističku pomoć, rekao je novinar TV Pink Mladen Mijatović.

Novinar TV Pink Mladen Mijatović danima je na terenu sa pripadnicima policije koji bez prestanka tragaju za otetom Monikom Karimanović (12) i Ninoslavom Jovanovićem poznatijim kao Malčanski berberin koji je osmunjičen za njenu otimicu. Kako Mladen otkriva, Jovanović inače ima ozbiljan krvični dosije.

- Dvanaestogodišnja Monika još uvek nije pronađena, niti je do sada pronađen njen otmičar Ninoslav Jovanović (46) zvani ''Malčanski berberin'' inače višestruki osuđivani silovatelj, pedofil, prevarant. Čovek sa ozbiljnim i teškim krivičnim delima u dosijeu - rekao je Mijatović uključivši se u Novo jutro TV Pink i dodao kako potraga i potera za devojčicom ne prestaju.

Prema njegovim rečima prethodne noći u selima u okolini Knjaževca bila je u realizovana sveobuhvatna policijska potraga.

- Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, radili su na dva načina. Prvo termovizijskim kamerama koje su postavljene u vozilima i termovizijskim kamerama na dronovima. Termovizijske kamere angažovane su kao tehnika kako bi se locirali na širem području, eventualno Monika i njen otmičar. Drugi deo potrage pripadnika MUP-a bio je angažovan konkretno na obilasku određenih sela u okolini Knjaževca - rekao je Mladen.

On je objasnio da su u ovoj akciji policajci pretraživali napuštene vikendice pošto se sumnja da se u nekom od takvih objekata upravo i nalaže Monika Karimanović i njen otmičar Ninoslav Jovanović.

- Oni tokom noći nisu pronađeni, a tih nekoliko sela koliko su pripadnici MUP-a obišli su praktično napuštena. To su sve relativno velika domaćinstva, jer se tu osim glavnog objekta - kuće, nalaze još i pomoćni objekti, štale, senici, garaže. Svuda su i podrumi i tavani, i trebalo je detaljno pretražiti svaku prostoriju kako bi se proverilo da li se tu nalaze Monika i Malčanski berberin - naveo je Mijatović i dodao da oni još uvrek nisu pronađeni iako se aktivno tragalo bez presatanka, toko cele noći.

Kako je on rekao, od sedam sati jutros je nastavljena potraga koja je proširena, a najavljen je dolazak i pripadnika Vojske Srbije koji će takođe biti uključeni u ovu sveobuhvatnu poteru.

- Nadam se da će potera biti uspešno okončana, odnosno da će dvanaestogodišnja devojčica biti vraćena roditeljima, a njen četrdesedšestogodišnji otmičar procesuiran u skladu sa zakonom - kazao je Mijatović i dodao da se sumnja da je Malčanski berberin do detalja u prethodnih nekoliko meseci logistički pripremio ovu otmicu.

- Čim se on toliko dana krije i beži od policije to ukazuje da je to sve dobro pripremljeno. Ne odbacuje se ni mogućnost da on ima neke jatake koji mu pružaju logističku pomoć konkretno u ovim selima koja su i na meti te centralne potrage - ocenio je Mijatović koji je takođe danaima na terenu sa pripadnicima policije koji tragaju za nestalom Monikom.

Mladen je naglasio da je do sada pretraženo 50 sela, kao i da je fokus potrage na potezu između Svrljiga i Knjaževca i od Knjaževca dalje ka Zaječaru.

M. Mijatović