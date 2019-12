"Rekao je da ima pištolj i počeo da beži, i dalje sam u ŠOKU" Nišlija OČI U OČI SA MALČANSKIM BERBERINOM!

Emil Živić, u čijoj kući se krio Malčanski berberin sa Monikom i zahvaljujući kojem je pronađena devojčica opisao kako je došao do njega.

Emil Živić, Nišlija u čijoj kući je pronađena Monika Karimanović (12) sasvim je slučajno svratio u ovaj objekat na selu da ga obiđe. Kada je došao do suterena neka sumnja ga je naterala da se popne na sprat, a ispostavilo se da je gore Ninoslav Jovanović, Malčanski berberin, koji je oteo devojčicu.

Pred njegovim i očima njegovog sina Malčanski berberin je skočio kroz prozor na terasu, sa terase preko gelendera u dvorište i nastavio da beži. Viknuli su "pištolj" iako ga nisu imali, ali je ovaj rekao "i ja imam pištolj" i dao se u beg.

- To je put Niš-Oreovac prolazi se kroz Pasjaču. Kada smo se vraćali iz Oreovca rekoh čekaj da svratim u kuću da vidim šta je i kako je. Nisam ni u šta posumnjao, a dole ima suteren. Međutim, vrata su odškrinuta, a pošto je jezičak labav pomislio sam da je od vetra. Zatvorim to i učini mi se kao da čujem da ima nekog na spratu. Rekoh čekaj da vidim i sprat kad pogledam, prozor dvokrilni odškrinut. Čujem da neko hoda, a nisam posumnjao da je on. Pitam ima li koga, ima li koga niko se ne javlja - prića Živić.

On kaže da je onda njegov sin video da se zavesa pomera, pa su se dogovorili da se podele, jedan da motri na dvorište, a drugi na stepenice.

- On je u tom trenutku iskočio kroz prozor na terasu, sa terase preko gelendera, preko placa i dade se u beg. Rekao sam sinu da da ponese pištolj koji nismo imali. Sin je trčao za njim, a tad je ovaj uzviknuo imam i ja pištolj. Tad je sin stao, a ja sam nastavio za njim da trčim.