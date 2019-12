OGLASIO SE OTAC MALE MONIKE Nijednom nisam pomislio da moje dete NIJE ŽIVO!

Danas sam najsrećniji otac na svetu i jutros sa olakšanjem mogu prvi put da kažem dobro jutro, rekao je otac Robert Karimanović, otac Monike Karimanović.

- Ja sam najsrećniji otac, ja nisam na ovoj planeti... uvek sam mislio da ćemo je naći i nijednom nisam pomislio da moja ćerka nije živa. Zahvaljujem se svim ljudima koji su nam pomogli, kao i policiji i presrećan sam što se ona vratila kući - rekao je otac.

On je naveo da mu je tokom potrage nadu ulivala misao da monstrum ipak neće ubiti njegovu ćerku.

- Mislio sam da on nije profil koji ubija dete i mislio sam da onda neće to da uradi mom detetu. Kada su mi javili da su je našli i da je živa, to su neopisive emocije, majka je skakala uvis, to je neka neverovatna sreća - ispričao je Robert i dodao da je sinoć video Moniku.

Podsetimo, Monika je nađena sinoć nakon deset dana potrage i trenutno se nalazi u KC Niš na pregledima. Ninoslav Jovanović je u bekstvu i policija traga za njim.