JAVIO SE LESKOVČANIN KOME JE ŽENA POŽELELA DA MU OTMU DETE KAO ŠTO SU MONIKU! Javno osudio Berberina, pa dobio BRUTALNE PRETNJE: Ovo je mogući motiv

Leskovčanin Marjan Barjamović u novogodišnjoj noći dobio na Fejsbuku poruku od S. P. u kojoj mu je poželela da i njemu otmu dete kao malu Moniku K. (12).

On kaže da ženu koja je to uradila ne poznaje, da ona zaista postoji odnosno da se ne radi o lažnom profilu, i pretpostavlja da je po sredi greška. Barjamović kaže da žena koja mu je uputila poruku sadržine: "Da bog da da i tebi otmu dete. To ti želim u Novoj godini", radi kao stomatolog u Nišu.

Na pitanje zašto bi mu uputila takvu poruku, kaže da ne postoji nijedan razlog za to, osim da je možda poruka bila namenjena nekom drugom.

- Žena zaista postoji. Ne krije se niko iza lažnog profila. Moja kuma se dopisivala sa njom. Rekla je da mi je poslala poruku jer sam pružao podršku Malčanskom berberinu koji je oteo malu Moniku, što nije istina - priča Barjamović.

On naglašava da je, baš suprotno, na Fejsbuku podelio komentar čoveka koji je pružio podršku Ninoslavu Jovanoviću, poznatom kao Malčanski berberin, i to javno osudio.

- Taj čovek je napisao: "Samo napred Malčanski berberin, šišaj sve". Ja sam to iskopirao, stavio na svoj Fejsbuk profil i napisao:" Podelimo svi, ovo je još jedan pedofil ili je njegov lažni profil koji podržava Ninoslava monstruma". To sam postavio 28. decembra. Nikad ne bih podržao berberina. Imam dve ćerke od kojih jedna ima 11 godina, a Monika ima 12. Tako nešto mi ne bi nikad palo na pamet da pomislim, a kamoli napišem. Noćima nisam spavao zbog Monike - kaže on.

Barjamović je danas prijavio sve policji.

Njega i njegovu suprugu poruka koju je dobio za Novu godinu veoma je uznemirila, s obzirom na otmicu male Monike 20. decembra, i činjenicu da je Ninoslav Jovanović, koji ju je oteo, još na slobodi.