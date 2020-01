"POVREĐIVAO ME JE ŠIPKOM OD USISIVAČA, OBRIJAO MI JE GLAVU I OBRVE" Marija je u potresnoj ispovesti za Pink.rs ispričala kako ju je suprug BRUTALNO ZLOSTAVLJAO - On je sada NA SLOBODI (VIDEO)

Njen suprug, Ahmet Marinković, odslužio je zatvorsku kaznu i pušten je na slobodu pred Novu godinu.

Nakon odsluženja kazne zatvora, Ahmet Marinković, nasilnik koji je pravosnažno osuđen na tri godine i tri meseca jer je brutalno tukao svoju nevenčanu suprugu Mariju Ferizović, pušten je na slobodu, prenose beogradski mediji.

On je osuđen jer je u Kaluđerici u septembru 2016. godine brutalno pretukao svoju ženu. On ju je tukao, maltretirao, žigosao, sekao joj kosu i trepavice makazama i žiletom, i to pred njihovim maloletnim sinom. Čak joj je i pretio da će joj makazama probušiti oko.

Ovaj slučaj dospeo je do javnosti kada se medijima obratila upravo žrtva - Marija Ferizović. Ona je tada, u ispovesti za Pink.rs, ispričala detalje zlostavljanja koje je trpela.

Zversko mučenje je, kako je tada ispričala, trajalo dva dana.

- Teško mi je da pričam o tome. Bilo je povređivanja šipkom od usisivača, drvenom letvom, makazama, klještima za lim, imam opekotine, imam dva preloma – vilice i nosa – navela je ona za Pink.rs.

Mučenje je, kako je rekla Ferizović, trajalo od 25. septembra 2016, a nakon fizičkog usledilo je psihičko maltretiranje, ponižavanje i vređanje.

- Obrijao mi je kosu i obrve, i trepavice mi je isekao. Najviše me bole povrede na licu i vratu, koji mi je modar. Ne mogu da jedem i jedva pričam – kroz suze se prisećala zlostavljanja koje je doživela.

Mislila je da će je ubiti, a u jednom trenutku je i pretio da će tako biti.

- Mislila sam da mogu i ovo da mu oprostim, da će to proći. Ali kada je nastavio da preti, nisam mogla. Jedva sam skupila hrabrost da pozovem policiju – navela je Ferizović.

Dok je muž tukao i maltretirao deca su bila u kući

- Deca su bila u drugoj prostoriji, ali bilo je momenata kada su prišli da vide šta se dešavao, a onih bi ih opet oterao - ispričala je Ferizović.

- Bilo je strašno, deca su došla da me pitaju mama gde ti je kosa, šta ti je to, jel te boli - kroz suze je tada pričala ona.

Muž ju je i ranije maltertirao

- Bilo je tu modrica. Mislila sam da prećutim to, da izdržim zbog svoje dece, da budem majka. Trudila sam se – kazala je Ferizović.

Ona se nikome nije poverila, a sa familijom su, kako je tada rekla, slabo bili u kontaktu.

– Trudila sam se da prikrijem to, govorila sam svima da je naš brak super – dodala je ona.

U nastavku pogledajte snimke njene ispovesti koju je dala za naš portal: