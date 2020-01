APEL MONIKINE MAJKE: Javnost mora da bude obaveštena o strahotama koje je moje dete proživelo!

Aleksandra Karimanović, majka male Monike (12) koju je Malčanski berberin oteo, a potom i danima maltretirao i zlostavljao, apelovala je na medije da o ovom slučaju što više pišu.

- Ovo što se desilo mom detetu je užas, to je strašno. Ono što je ona prošla trebalo bi da bude u javnosti, to mora da bude opomena svima nama. Našu decu moramo da zaštitimo, zato je važno da javnost bude obaveštena o strahotama koje je moje dete preživelo. Zahvaljujem se svima koji imaju želju da nam pomognu, od države, preko lekara koji brinu o mojoj ćerki, pa do medija - navela je Monikina majka.

Kako kaže, ovo što se dogodilo njenoj ćerki treba da se čuje i mora da bude opomena svima, ali i ističe i apeluje na medije da budu pažljivi u plasiranju informacija.

- Tačno je da je ona preživela strahotu, ali sve medije molim da budu pažljivi u pisanju jer će Monika nadam se uskoro krenuti u školu, ne bih volela da ona vidi neke stvari, a s druge strane ne bih da je deca u školi danas-sutra prozivaju jer su nešto videli u novinama - poručila je Aleksandra za Republiku.rs.