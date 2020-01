NOVI DETALJI ISTRAGE Policajci pratili rutu napadača na Darka Kovačevića, našli snimak na kom se vidi VISOKI MUŠKARAC SA KAČKETOM

Policija u Atini poseduje snimak nadzorne kamere koji može pomoći u identifikaciji muškarca koji je pucao na bivšeg fudbalera Darka Kovačevića u božićnoj večeri, prenose tamošnji mediji.

Policajci su pratili rutu napadača, od ulice u kojoj živi Kovačević do golf terena u naselju Glifada, gde je on ušao u automobil i pobegao sa lica mesta. Ovom rutom policajci su išli od vrata do vrata, u potrazi za video-materijalom koji bi im mogao pomoći u rešavanju napada. Policajci su, pišu mediji, uzeli jedan snimak sa privatne kamere, na kojem se vidi manji gradski automobil i visoki muškarac sa kačketom na glavi kako beži sa lica mesta. Ovaj snimak odnet je na veštačenje, gde se čisti kako bi se otkrilo lice napadača. Ovo bi, pišu grčki mediji, trebalo da bude završeno uskoro.

Policajci iz Odeljenja za ucene, koji istražuju ovaj slučaj, veruju da napadač nije hteo da ubije Kovačevića, već da mu na ovaj način pošalju određenu poruku. To pokazuje činjenica da je počinilac pucao na Kovačevića sa blizine od tri metra, a da je promašio. Ukoliko se dokaže da je pištolj "glok", koji je pronađen uništen u zapaljenom napadačevom automobilu, oružje kojim je pucano na Kovačevića, onda nema sumnje da bi napadač pogodio svoju metu da je to želeo, prenose grčki mediji.

- S toliko male razdaljine i s tim oružjem teško da možete da promašite. Verovatno nije želeo da ga ubije već da ga zastraši i istovremeno prenese poruku - rekao je grčkom "Ril njuzu" policijski službenik upoznat sa slučajem, a preneo "Glifada 24".

Međutim, ono što predstavlja problem jeste to što na licu mesta nisu pronađene čaure, te se razmatra više scenarija.

Jedan od njih je taj da je napadač pucao iz jednog pištolja i pokupio čauru, a u zapaljeni automobil ubacio drugi pištolj, kako bi zavarao tragove. Istovremeno, nije isključeno i da uopšte nije korišćen pištolj već neko drugo oružje.

Podsećanja radi, Kovačević je napadnut u utorak uveče, kada je izašao iz kuće da bi preparkirao automobil. Napadač je izašao iz mraka i ispalio hitac ka nekadašnjem fudbalskom asu, a Kovačević ga je ugledao i bacio se u stranu. Iako je Kovačević bio na zemlji, jer je prilikom pada povredio kolena, atentator mu nije prišao i ponovo pucao u njega, već je utrčao u "smart" i pobegao sa mesta zločina, što svedoči da je u pitanju zastrašivanje. Automobil "smart" koji je pronađen zapaljen, ukraden je u okolini Soluna, čak 500 kilometara od prestonice. Osim toga, tablice koje su stavljene na "smart" ukradene su sa drugog vozila istog tipa, što potvrđuje da iza napada stoji ozbiljna kriminalna grupa.

- Verujem u pravdu, a policiji ostavljam da radi svoj posao i imam poverenje u njih da će istinu i pravdu pronaći. Hvala bogu, dobro sam. Hvala svima koji brinete... - naveo je bivši fudbalski as Darko Kovačević (46) u prvoj poruci posle napada na Božić.

Nekadašnji centarfor Crvene zvezde, ali i Proletera, Šefild venzdeja, Juventusa, Lacija, Sosijedada i Olimpijakosa, nekoliko popularnih evropskih klubova, u objavi na Instagramu naveo je da se "on i porodica veoma potreseni događajem".

- Nisam konfliktna ličnost, nemam neprijatelje i nikada ih nisam imao, takve stvari me ne interesuju. Uvek sam bio sportista, porodičan sam čovek i upravo sport i porodica su jedine dve stvari koje čine moj život - rekao je Darko.