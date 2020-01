PINK NA MESTU UŽASA U IVANJICI: Jeziv prizor nakon eksplozije, bolnica bez struje, uviđaj u toku

U popodnevnim satima došlo je do eksplozije u Specijalnoj bolnici za rehabilitaciju u Ivanjici.

Načelnik Štaba za vanredne situacije opštine Ivanjica Budisav Vukašinović je za Pink rekao da je uviđaj u toku i da će se tek naknadno znati uzrok ekspolozije.

- Do ekspolozije je došlo prilikom pretakanja mazuta. Ne zna se zašto je došlo do eksplozije, a uviđaj je u toku. Teže je povređen jedan radnik Specijalne bolnice i on je hospitalizovan – naveo je Vukašinović.

U bolnici se nalazi 95 pacijenata, struja je isključena, a biće uključena nakon uviđaja.

Ovo je za nepunih četiri meseca drugi akcident u Specijalnoj bolnici u Ivanjici, budući da je u septembru došlo do izlizavnja mazuta u reku Moravicu.