ZVERSKI TUKAO DEVOJČICU (2) DO SMRTI, PA NUDIO SPORAZUM! Tužilaštvo ODBILO zahtev Albića da se nagodi, insistira se na MAKSIMALNOJ KAZNI (FOTO)

Okrivljeni je pred suđenje podneo predlog za zaključenje sporazuma o priznanju krivice, koje je tužilaštvo u Negotinu odbilo.

Više javno tužilaštvo u Negotinu odbilo je da zaključi sporazum o priznanju krivičnog dela sa Zoranom Albićem, optuženom da je u maju prošle godine ubio Lunu Firulović (3), ćerku svoje devojke Vesne Firulović.

Prošle nedelje održano je pripremno ročište na kom su Albić i njegov branilac izneli zatev o sklapanju sporazuma.

- Tužilaštvo je tražilo 40 godina zatvora za ubistvo devojčice i ovaj stav je zastupalo i tokom pregovora sa okrivljenim i njegovim advokatom. On je predlagao da prizna krivicu, a da mu zauzvrat bude dosuđena kazna manja od 40 godina, što je tužilaštvo odbilo - kazao je izvor za medije.

On je još dodao i da on, Albić, na samom ročištu nije negirao da je ubio devojčicu.

Podsećanja radi, Albić je malu Lunu pretukao nasmrt u noći između 26. i 27. maja 2019. godine, dok je njena majka bila u kući, jer ga je nervirao plač devojčice. Kad je shvatio šta je uradio, s Vesnom Firulović je dete odneo u bolnicu, gde su ispričali da je Luna pala sa sprata. Lekiram je to bilo sumnjivo jer porede nisu odgovarale onima koje bi devojčica imala da je zaista pala, pa su pozvali policiju.

Istraga je pokazala da je mala Luna imala 52 povrede na telu, od kojih je čak 39 bilo na glavi.

Vesna Firulović, koje je bila optužena za nepružanje pomoći nemoćnom licu, sklopila je sporazum i osuđena je na osam godina zatvora, što je maksimalna kazna za ovo delo.

Jurić: Ovaj čovek je zaslužio da nikad ne izađe iz zatvora Igor Jurić, osnivač Fondacije "Tijana Jurić" kaže da mu je mnogo žao što smo zakasnili sa uvođenjem doživotnog zatvora, jer je "ovaj čovek zasluzio da nikad ne izađe iz zatvora". - S obzirom na to da je delo počinio sa 23 godine, a ima mogućnost za uslovni otpust, može da izađe i nakon 27 godina kada je u punoj snazi. Svakim danom sam sve ponosniji na činjenicu da smo uspeli da uvedemo kaznu doživotnog zatvora bez mogućnosti uslovnog otpusta. Ovaj slučaj, kao i slučaj Malčanskog berberina, to dokazuju - kaze on.

Ko je Albić?

Zoran Albić, koji je optužen da je 27. maja 2019. godine, brutalno nasmrt pretukao devojčicu Lunu (2,5 godina), ćerku njegove devojke Vesne Firulović, od ranije je poznat kao nasilnik i protiv njega je do sada doneto sedam prekršajnih presuda.

Albić se tereti da je kobne noći pijan i nervozan došao kući i počeo je da baca stvari. Tom prilikom povredio je ruku zbog čega je još glasnije vikao. Njegova vika i lupanje probudili su devojčicu koja je spavala u drugoj sobi i koja je od straha počela da plače. Pomahnitali muškarac vikao je na dete da "ućuti", ali Luna je sve glasnije plakala, pa je Albić počeo da je bije! Devojčicinu majku, Vesnu izbacio je iz kuće i zaključao vrata, a on je nastavio da se iživljava nad nemoćnim detetom. Rukama ju je tukao po glavi i telu, a devojčica je od zadobijenih povreda preminula dva sata kasnije. Njena majka, koju je dečko nakon sat vremena pustio u kuću, nije uradila ništa da spase devojčicu. Naprotiv, čekala je još dva sata dok je devojčica polako umirala i tek kada je prestala da diše Albić i ona su je odneli u bolnicu, gde je devojčici samo mogla da bude konstatovana smrt. Nakon toga, lagali su da je Luna tokom noći, dok su oni spavali, pala sa terase i tako preminula.

Zoran Albić je, kako prenose mediji, među prijateljima i porodicom od ranije poznat kao nasilnik, posebno kada popije.

Albić iza sebe već ima sedam prekršajnih presuda, uglavnom zbog prekršaja u saobraćaju i zbog remećenja javnog reda i mira. Međutim, kako saznajemo, i njegovi članovi porodice ispričali su da je Albić često nasilan kada popije. On nije imao ni stalan posao, živeo je u porodičnoj kući koja je bila nedovršena i izdržavao se od poslova na dnevnicu.

- Zoran je bio konfliktna ličnost ukoliko koristi alkohol - rekao je njegov stric, koji je kobne noći, kada je ubio devojčicu bio sa Albićem.

Jedna od njegovih bivših devojaka, takođe je saslušana i ona je potvrdila da je Albić bio nasilan prema njoj.

- Zgrabio me je za ruku i svojim čelom udario u moje. Sve vreme je vikao i psovao me je. Na silu me je odveo kod njega u Prahovo i zaključao me u kuću. Sutradan je pozvao društvo, a ja sam bila u drugoj sobi. Samo je ušao u sobu i bez povoda me istukao. Posle je krenuo da lomi stvari po kući i da me gađa sa stvarima - ispričala je ona i dodala da je kasnije saznala da se Albić identično ponašao i prema još pet devojaka sa kojima je bio u vezi.