KAKO JE NESTALO KLJUČNIH 5 MINUTA SNIMKA?! Kamere snimile kako Kristina pada na zemlju, muškarca koji pritrčava u pomoć, ali ne i TRENUTAK UBISTVA

Sigurnosne kamere nisu zabeležile šta se događalo između 22.30 i 22.35.

Sigurnosne kamere postavljene na benzinskoj pumpi NIS u Velikom Mokrom Lugu, na kojoj je 25. maja 2017, prilikom pljačke ubijena radnica Kristina Kaplanović (20), zabeležile su šta se dešavalo u noći tragedije za koju je optužen Miloš Srebrić, zvani Flekica, ali na njima nedostaje ključnih pet minuta i 10 sekundi! Kamere su, kako je prikazano u sudnici Višeg suda u Beogradu, snimile momenat pre ubistva i trenutak kada devojka pada na zemlju, a nedostaju video-zapisi u periodu između 22.30 do 22.35, kada se zločin dogodio.

Kamera broj 8 snimila je u 22.28 časova kako Kristina izlazi sa pumpe, priča telefonom i šeta se ispred, a zatim na uglu sa desne strane stoji sa trojicom svojih kolega i razgovara. Taj snimak se odjednom prekida u 22.30 i prebacuje na 22.35, kada se vidi kako devojka pada na beton. Jedan njen kolega trči ka ulazu u pumpu, drugi ka točilicama, a treći sa telefonom trči oko Kristine. Istovremeno vidi se kako krupan muškarac pogureno protrčava. Međutim, ne vidi se njegovo lice, a sudsko veće je konstatovalo da ne može ni da se vidi da li je na glavi imao kapu, maramu ili možda navučenu čarapu.

Čoveka za kojeg se sumnja da je pucao snimila je koji sekund kasnije kamera broj 6, ali sa leđa kako beži pored hidranta na pumpi ka izlazu na auto-put.

Na pitanje sudije Marine Anđelković optuženi Srebrić je tvrdio da on nije čovek sa snimka i da taj na snimku ne liči nimalo na njega, jer je širi u butinama, a uži u ramenima.

Srebrićev branilac Jugoslav Tintor kazao je da je primetno da je video-materijal montiran:

- Snimci su pakovani, određeni delovi nedostaju, čak ključnih pet minuta i deset sekundi. Ne znam ko je montirao, ali verovatnije je da je to učinio MUP, pre nego NIS. Za odbranu nije problematično ono što se vidi na snimcima, već ono čega nema. Naročito što smo konstatovali da su kamere snimale i prostor u kojem nema nikoga, te se ne može pravdati da se one pale na pokret tela, a kad nema pokreta da ne snimaju.

Na nekoliko snimaka vidi se i čovek, koji dolazi 23 sekunde posle pucnja. On parkira automobil "golf" na ulasku u pumpu, prilazi pešice, a onda se 40 sekundi kasnije trčeći vraća do vozila, uzima telefon i telefonira. Kasnije se na snimku on i dalje vidi pored radnika ispred pumpe i kako policiji rukom nešto pokazuje.

- Neverovatno je da niko nije razgovarao sa njim i da tog čoveka nema u službenoj policijskoj belešci - rekao je Tintor. - Za odbranu je to vrlo neobična i sumnjiva okolnost. Taj svedok nedostaje i to što ga nema nije slučajno.

NIJE MONTIRANO

Na optužbe odbrane reagovao je tužilac, navodeći da snimci dobijeni od NIS, koji su takođe gledani, dokazuju da policija ništa nije montirala, jer su isti.

- Što se tiče prekida, rečeno nam je da kamere tako rade. Tužilaštvu bi sigurno više odgovaralo da tih dokaza ima. Zašto bi policija prikrivala nekoga ko je nesporno snimljen kamerama i koga su videli svedoci - rekao je tužilac.

ANTROPOLOŠKO VEŠTAČENjE

Sud je naložio da se uradi antropološko veštačenje Miloša Srebrića (na slici) i to sa IT stručnjakom, da se ne bi nagađalo da li je na snimcima optuženi ili nije. Veštaci će ga pregledati, islikati i uporediti sa snimkom. Takođe, od MUP i NIS zatražiće se objašnjenje šta je sa delovima snimka koji nedostaju.