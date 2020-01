"VOLEO JE DA SE VESELI I DRUŽI, BIO JE ČIST KAO SUZA" Ubijeni Novopazarac bio mladić za primer, dok je njegov ubica DOBRO POZNAT POLICIJI

Ubijeni Nihad nije imao policijski dosije, a prema rečima prijatelja bio je "fino vaspitan i uzoran mladić".

Nihad H. (23), koji je ubijen u brutalnom obračunu u sredu uveče ispred restorana "Divan" u Novom Pazaru nije imao policijski dosije, za razliku od A. A. koji je osumnjičen da ga je ubio. Kako saznajemo A. A. (41), inače vlasnik restorana ispred kog se dogodio zločin, imao debeo dosije i pre par godina je izašao iz zatvora.

Prema nezvaničnim saznanjima, ubijeni Nihad nije imao policijski dosije, a prema rečima prijatelja bio je "fino vaspitan i uzoran mladić".

- Otac mu živi i radi u Nemačkoj, a i on je često boravio i radio u toj zemlji. Voleo je da se proveseli, da se druži, ali nije bio konfliktna osoba. Bio je dečko za primer, čist kao suza i zato me čudi kako je do ovoga došlo – u neverici je jedan od prijatelja ubijenog Novopazarca.

Sa druge strane, dosije osumnjičenog za ubistvo je debeo. Policiji i pravosudnim organima u Novom Pazaru poznat je po izvršenju brojnih krivičnih dela, od nasilničkog ponašanja do pokušaja ubistva. Više puta je osuđivan, a pre par godina je izašao iz zatvora i tada je otvorio restoran “Divan”, na brdu iznad grada.

Smetalo mu što piju, pa ih izbacio iz restorana?

Novopazarac Nihad H. (23) ubijen je u sredu veče tokom svađe, tuče, a potom i pucnjave u restoranu “Divan”, a policija je zbog sumnje da ga je ubio uhapsila vlasnika tog ugostiteljskog objekta A.A. (41).

Prema nezvaničnim informacijama, do incidenta je došlo oko ponoći kada se vlasnik restorana sukobio sa ubijenim mladićem i njegovim prijateljima S. M. (38), B. B. (23) i E. R. (21).

- Još uvek nije poznato kako se sve odigralo, ali dosadašnja istraga pokazuje da su ubijeni i njegovi prijatelji izvesno vreme bili u restoranu, da su konzumirali alkohol i da je u jednom trenutku njihovo ponašanje zasmetalo vlasniku. Došlo je do rasprave, A. A. je želeo da ih izbaci napolje, a onda je blizu izlaza počelo “koškanje” i guranje kojem se priključio i E. A. (26) – kaže izvor iz istrage.

Koškanje je preraslo u tuču tokom koje je A. A. je koristio pištolj, Nihada H. pogodio je u stomak, S. M. u nogu, a B. B. u ruku. Tom prilikom A. A. je uboden nožem u leđa, a E. R. povređen u predelu glave. Da li je vlasnik “Divana” potegao oružje nakon što je uboden nožem ili pre toga, još uvek nije poznato, kao ni to ko mu je naneo povrede sečivom.

Svi povređeni su prebačeni u novopazarsku Opštu bolnicu, ali je Nihad nakon skoro tri sata borbe lekara da mu spasu život podlegao povredama.

- Ostali povređeni su hirurški zbrinuti, sanirane su povrede, van životne opasnosti su i njihovo zdravstveno stanje je stabilno – kazali su iz Opšte bolnice.

Zbog učestvovanja u tuči, novopazarska policija uhapsila je E. A, kao i M. P. (56) zbog sumnje da je pomogao A. A. nakon pucnjave.

- Njih dvojica se sumnjiče da su, pre nego je policija došla na lice mesta, uklanjali pojedine tragove. Takođe, sumnja se da su oni ili da je jedan od njih sakrio oružje kojim je izvršeno ubistvo. Pištolj je pronađen pretragom terena, dvadesetak metara od restorana – dodaje izvor.