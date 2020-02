OD NJEGA SU KRILI SVEDOKE, A SUĐENJE JE PRATIO IZ BUNKERA - Igor Srbin u Španiji osuđen na 21 godinu robije (FOTO+VIDEO)

Kako su preneli preneli španski mediji, sud mu je za svako od ova dva dela izrekao kaznu od po devet godina zatvora, dok je još tri "zaradio" zbog nelegalnog posedovanja oružja.

Optuženi je priznao da je u seoskoj kući u blizini Albalate del Arzobispo, ranio Manuela M. i Manuela A. u decembru 2017, nekoliko nedelja nakon njegovog dolaska u Španiju iz Italije, iz koje je pobegao posle više pljački i ubistva dvojice muškarca.

Za potrebe suđenja, koje je okončano posle samo jednog održanog pretresa, u sudnici je bila izgrađena posebna čelična kabina sa staklenim zidovima, zbog opasnosti da bi mogao da izazove neki incident. Dok je prvi oštećeni svedočio, na njegov zahtev bila je spuštena zavesa preko kabine.

Feher je, kako je utvrđeno, koristio više od 18 različitih identiteta. Boravi u najstrože čuvanom zatvoru Zuera u Španiji, a dane provodi čitajući verske knjige i izučavajući pravo.

È stato condannato in Spagna a 21 anni per tentato omicidio Norbert Feher, alias "Igor il russo". Il criminale ha parlato in videoconferenza al processo in corso a Ferrara per tre sanguinose rapine pic.twitter.com/s62rcJOFOV