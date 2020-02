Arkanov ubica vratio se sav KRVAV posle atentata na Ražnatovića, pa izgovorio OVO!

Magistrativni sud u Kejptaunu prošle nedelje doneo je odluku da Dobrosav Gavrić , koji je osuđen za ubistvo Željka Ražnatovića Arkana i njegove prijatelje Milenka Mandića i Dragana Garića, može da bude izručen Srbiji.

Portparol Nacionalnog tužilaštva Erik Ntabazalila rekao je da je odluka "došla uprkos njegovom protestu da je osuđen po političkoj liniji i da strahuje za svoj život ukoliko bude poslat u Srbiju".

Na dan ubistva Željka Ražnatovića Arkana, 15. januara 2000, u hotelu Interkontinental bio je pokojni Branko Jevtović Jorga, koji je prema rečima Dragana Nikolića Gagija , javio da Gavrić treba hitno da dođe u hotel jer je "povoljna prilika".

Upravo on je Draganu Nikoliću Gagiju, koji je u to vreme bio u svom stanu u Bloku 61 na Novom Beogradu, javio da se u hotelu dogodila "spektakularna stvar, čista trojka".

Međutim, kada je Arkanov telohranitelj Zvonko Mateović teško ranio Dobrosava Gavrića, situacija je postala potpuno drugačija, a uskoro je počela i bitka za život trostrukog ubice.

Treći osuđeni, Milan Đuričić Miki, bio je ispred hotela i njegova uloga bila je da pomogne Gavriću da pobegne. Miki je toga dana javio Gagiju da je Gavrić teško ranjen i da stiže ispred njegove zgrade. Dragan Nikolić Gagi, koji služi kaznu od 30 godina zatvora u požarevačkom zatvoru Zabela, u ekskluzivnoj ispovesti za Kurir prvi put je govorio o događajima koji su prethodili ubistvu Željka Ražnatovića Arkana, Milenka Mandića i Dragana Garića u hotelu "Interkontinental".

Rakija i peškir

- Razmišljam šta da radim, stvari su se iskomplikovale. Uzimam iz kućnog bara dopola otvoren "džoni voker", ulazim u kupatilo i uzimam čist peškir, za svaki slučaj. Kažem ženi i bratu da ću se brzo vratiti. Silazim ispred zgrade i čekam neki minut. Nailazi crvena "kalibra", koju vozi Miki. Kažem mu da se parkira pedesetak metara od mog ulaza, gde su ljuljaške i klupice, parkić za decu - otkrio je Gagi šta se dešavalo desetak minuta posle ubistva u "Interkontinentalu".

- Nemam srca odmah da pitam Gavrića šta se desilo u hotelu. Vidim ga teško ranjenog, s bolnim grimasama na licu. On mi govori: "Eto, mi smo naše odradili." Ja mu kažem: "Popij ovaj viski, svih pola litra, ako dođe policija, kazaćeš da si bio mrtav pijan i nisi bio u stanju to da uradiš. Reći ćeš i da si bio u hotelu, ali da kupiš poklon devojci, jer vam je bilo lepo na dočeku srpske Nove godine - priča Gagi.

Pištolj u reci

- Gavrić mi kaže: "Ne smem, brate, pocepaće me taj viski, sve mi je unutra rasporeno. Sve me boli i peče." Peškir je uzeo, stavio ga je na ranu. Prebacujem ga iz "kalibre" u "golf" crvene boje, koji nam je služio za praćenje. Mikiju kažem da ode do Save i baci pištolj kod Bloka 45, gde je okretnica tramvaja. On mi kaže da će pre toga da ostavi "kalibru" u garaži u Bloku 61, preko puta Mesne zajednice Kozara - priseća se on.

Pošto Gavrić, kako kaže, nije želeo da ide u bolnicu u Beograd, već samo u Loznicu, gde je imao lekara koji ga je operisao kada je u ratu na Kosovu povredio koleno, odlučio je da pozove policajca Interventne Dejana Pitulića Pitulu. On je inače bio u obezbeđenju Zorana Uskokovića Skoleta, koji je u to vreme bio u Nemačkoj.