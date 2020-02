ARKANOVG UBICU ČEKA ĆELIJA U ZABELI!? Gavrića izručuju Srbiji, a robijaće sa Željkovim prijateljem LEGIJOM!?

Dobrosav Gavrić (43) koji je osuđen na 35 godina zbog ubistva Željka Ražnatovića Arkana (48), posle izručenja iz Južnoafričke Republike najverovatnije će robijati u požarevačkom zatvoru „Zabela“, gde se već nalaze Milorad Ulemek Legija (51) i pripadnici zemunskog klana.

Dragana Garića, najverovatnije će iz jednog od najčuvanijih zatvora u Južnoafričkoj Republici biti prebačen u požarevačku Zabelu i njegov najčuvaniji deo u Srbiji, nazvan „Alkatraz“, u kojem robijaju Legija i Zvezdan Jovanović Zveki (54).

Njegovo izručenje Srbiji, iz koje je pobegao 2006, biće čuvano u najvećoj tajnosti i obavljeno u pratnji specijalaca, kako zbog njegove ugroženosti, tako i zbog opasnosti da bi mogao da pobegne.

Vrlo je verovatno da će biti smešten u sedmi paviljon „Zabele“ nazvan "Alkatraz", u kojem vlada strog režim, a u kojem su već Radomir Marković, bivši šef Službe državne bezbednosti, i Gavrićev saučesnik Dragan Nikolić Gagi.

- „Alkatraz“ bi bio najbolje rešenje za Gavrića, koji je 14 godina izmicao pravdi. Međutim, tamo se nalazi Legija, Arkanov prijatelj i vojnik, tako da bi morale da se sprovedu specijalne mere i da se vodi strogo računa da ne dođu u kontakt. U sedmom paviljonu je već Rade Marković, šef DB u vreme Slobodana Miloševića, za čije je vladavine ubijen Arkan. Unutra su i najozloglašeniji pripadnici zemunskog klana. Gavrić će verovatno biti smešten u posebnu ćeliju sa nekim cimerom koji nema pojma ko je bio Arkan - kaže sagovornik iz pravosuđa.

U slučaju da se proceni da bi rizik po Gavrića bio suviše velik, mogao bi da izdržava kaznu u zatvoru u Novoj Skeli, u Pančevu. Izručenje Gavrića je već gotova stvar i samo se čeka paraf Ronalda Lamola, ministra pravde Južnoafričke Republike.

- Odluka suda se više poštuje i vrlo su male šanse da ministar ne odobri ekstradiciju - dodaje sagovornik „Alo!“. Međutim, Božidar Spasić, bivši funkcioner DB, nije siguran da će ministar pravde Južnoafričke Republike staviti potpis na odluku o ekstradiciji.- Uvek postoji neka začkoljica, pa se to izručenje može stopirati - smatra Spasić.

Na pitanje ko sve strahuje od Gavrićevog izručenja, Spasić navodi da više nema takvih.

- Gavrić više nije tempirana bomba. On je bio neposredni izvršilac. Naređeno mu je da puca, dali su mu novac i uspeli da ga sačuvaju određeni period. On nema one podatke kako se organizovalo ubistvo, kakva je bila logistika, koja je služba stajala iza toga, domaća ili strana. Izabran je kao neposredni izručilac, ali nije znao niti zna za dogovore, ko je dao konačno svetlo za ubistvo. Kad službe učestvuju u takvim operacijama, onda ne znate gde je početak, a gde kraj. Pogotovo kada se u podzemlju ubijaju veliki kumovi. Jasno da je iza svega stajala država - ističe Spasić.

On napominje da će Gavrić u zatvoru biti maksimalno čuvan.

- Ni od koga ne treba da strahuje i da bude ugrožen od Arkanovih osvetnika. Nije ugrožen jer se raspao taj sistem odbrane i sećanja na Arkana. Niko nije lud da ubije Gavrića jer bi dobio maksimalnu kaznu. Gavriću je vrlo važno da ne bude na ulici. U zahtevu za izručenje je, pretpostavljam, klauzula da će se Gavriću garantovati bezbednost -zaključuje sagovornik.