PENA JOJ IŠLA NA USTA, PREGRIZLA USNU! Gimnazijalka dovezena u Hitnu pomoć, lekari OSTALI U ŠOKU kada su OTKRILI šta je radila četiri dana

Posle četiri noći ispred ekrana odlična učenica iz Beograda jedva preživela napad tokom kojeg joj je išla pena na usta i sama sebi je pregrizla usnu.

Tinejdžerka (17) iz Beograda završila je u ponedeljak uveče na Hitnoj pomoći pošto je četiri noći neprekidno igrala video-igrice i gledala filmove na mobilnom telefonu! Ona je posle mnogo neprospavanih sati dobila epi-napad i težak poremećaj moždane funkcije, koji su, kako kažu stručnjaci, izazvani umorom i svetlom koje je bleskalo sa ekrana.

U Hitnoj pomoći kažu da je devojčica kod njih dovezena u besvesnom stanju, sa pregrizenom usnom i penom na ustima. Samo je zahvaljujući brzoj intervenciji lekara uspela da preživi.

Borba za život

- Reč je, inače, o zdravoj i dobroj devojčici, gimnazijalki odlikašu. Roditelji su joj dozvolili da se na raspustu opusti, radi šta želi kako bi rasterećena dočekala drugo polugodište. Ona se opredelila da igra igrice i gleda filmove na telefonu i, malo-pomalo, zamenila je dan za noć, danju je spavala, noći provodila na telefonu... I tako puna četiri dana. Pritom joj je i imunitet bio oslabljen zbog virusa i sve se završilo epi-napadom. Uspeli smo da je povratimo, a ona se od juče nalazi na ispitivanjima u jednoj dečijoj klinici. Sve ukazuje na to da je epi-napad bio izazvan umorom i titrajućim svetlom sa ekrana kojem je mozak dugo bio izložen - kažu u Hitnoj pomoći, i naglašavaju da su do sada o takvim slučajevima samo čitali u stručnoj medicinskoj literaturi.

Načelnik Klinike za bolesti zavisnosti u Palmotićevoj u Beogradu Ivica Mladenović kaže da je to klasičan primer šta se, prethodno zdravom detetu ali i odraslom čoveku, može deseti usled dugotrajnog igranja igrica na telefonu, računaru ili samo od gledanja televizora.

- Ono o čemu smo do sada samo čitali da se dešava u svetu konačno je stiglo i kod nas. Epi-napad, koji je, srećom, ova devojčica preživela, najčešće izazivaju prekomerni umor i dugotrajna stimulacija kore velikog mozga takozvanim treperećim svetlom visoke frekvencije, koju emituju svi savremeni mobilni telefoni i TV aparati. Ova dete ujedno je, samim tim što je zamenilo dan za noć, poremetilo i ono što se zove cirkadijalni ritam, odnosno dnevno-noćni ritam tela, što je drastično stresiralo ceo organizam. Dakle, devojčica je ispunila oba preduslova za nastanak epi-napada i on se i dogodio - objašnjava doktor.

Zavisnost od igrica

On kaže da je, nažalost, epi-napad samo posledica zavisnosti od igranja igrica. Pred lekarima, ali i roditeljima ove devojčice je težak zadatak da se izvuče iz virtuelnog u realni svet.

- U slučaju ove devojčice nije se desilo, siguran sam, da je ona prvo jutro dočekala budna uz igricu. Da bi se došlo do toga da neko četiri noći neprekidno igra igrice i dobije epi-napad znači da je bar tri-četiri godine zavisnik od interneta ili igrica. Svake godine oko 30 tinejdžera lečim od toga i znam put kako se do toga dolazi. I mnogi od njih su i školu napustili da bi igrali igrice ili surfovali internetom. I uvek tu pitam, koliko god to roditeljima bilo bolno, gde su oni bili sve te godine. Roditelji nikako da shvate da je zavisnost od igrica ravna zavisnosti od heroina. Isti efekat imaju na mozak kao heroin, ista je i apstinencijalna kriza - priča doktor Mladenović.