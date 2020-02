DRAMA NA SENJAKU! MIGRANT UPAO U DVORIŠTE ČUVENOG FUDBALERA: Počeo da ruši sve pred sobom, a onda HTEO DA SKOČI SA KROVA

Izvor: Kurir, Foto: Pink.rs/M. Kotaraš, Printscreen YouTube/SOS Kanal Plus | |

A. Š. (28) pretio da će izvršiti samoubistvo, lomio crep i lupao ga sebi o glavu jer on i njegova porodica nisu dobili azil.

Prava drama odigrala se juče oko devet sati u beogradskom naselju Senjak, kada je migrant A. Š. (28) upao na posed bivšeg fudbalera Radmila Mihajlovića, popeo se na krov i pretio samoubistvom.

Kako saznaju mediji, migrant je na krov kuće čuvenog sportiste, koji je svojevremeno igrao za FK Bajern i reprezentaciju Jugoslavije, dospeo tako što se preko ograde popeo na drvo, a potom skočio na krov.

- Drama je trajala skoro sat vremena, a sve su posmatrali stanari okolnih kuća. Muškarac je nešto vikao ne engleskom, klatio se gore, a onda je počeo da lomi crepove. Najgore od svega je bilo što je te crepove potom razbijao sebi o glavu. Navodno, A. Š. je bio revoltiran zbog toga što on, njegovi žena i deca nisu dobili azil, pretpostavljamo u nekoj zemlji EU. Pominjao je i neki most i tražio da ga vode tamo - kaže izvor i dodaje da je ispred Mihajlovićeve kuće, u kojoj on trenutno ne živi, već ima podstanare, ubrzo stigla policija, ali i vatrogasci i Hitna pomoć.

- Stanar kuće je bio tu dok je migrant divljao na krovu i verovatno je on pozvao nadležne. Policajci iz PS Savski venac brzo su reagovali i uspeli da smire pomahnitalog A. Š. i da ga bezbedno spuste s krova. Njih trojica su se popela na krov, opkolili su ga, tako da nije imao kud. U trenutku su ga zgrabili - kaže izvor i dodaje:

- Migrant je imao povrede glave koje je sam sebi naneo, te je najpre odvezen u Urgentni centar. Pošto su mu lekari sanirali ranu, prebačen je na kliniku za psihijatrijske bolesti.

Očevici nemile scene ispričali su da je situacija bila napeta i dodao da nikome nije jasno zbog čega je migrant izabrao baš kuću Radmila Mihajlovića. - Verovatno je slučajno odabrao lokaciju - kaže očevidac.

Mihajlović je odbio da komentariše bilo šta u vezi sa ovim slučajem.