SAMO MU JE NEŠTO "KVRCNULO": Trostruki ubica bio veseo i izuzetno raspoložen dok se spremao za suđenje - NIŠTA NIJE UKAZIVALO NA TO DA ĆE SE OBESTITI

Goran Janković, kome se sudilo zbog ubistva supruge i njenih roditelja, pre samoubistva bio nasmejan i raspoložen.

Novosađanin Goran Janković (38), obesio se u utorak u ćeliji Okružnog zatvora u Novom Sadu posle posete. On je bio u zatvoru od maja prošle godine, pošto je brutalno macolom ubio suprugu i njene roditelje.

Izvor za medije kaže da je Jankoviću u utorak u poseti bio neko od članova porodice i da ništa nije ukazivalo na to da će se on ubrzo posle tog susreta ubiti.

- On je tog dana bio izuzetno raspoložen. Mada, maltene je svakog dana bio takav - veseo i nasmejan. Prekjuče mu je bila poseta, neko od najbližih. Kad je došlo vreme za šetnju pritvorenika, on nije želeo da ide, ali ni to nije čudno, jer je i inače retko šetao, jednostavno nije voleo da šeta - kaže izvor.

- Njegov cimer je otišao u šetnju, a Janković je iskoristio to što je ostao sam, vezao je čaršav za šipku koja drži televizor i visine je dva metra. Kad se cimer vratio u ćeliju, zatekao ga je obešenog i odmah je pozvao stražare. Hitna pomoć je brzo stigla, pokušana je reanimacija, ali bezuspešno.

- Svi pritvorenici koji su s njim imali kontakt zatečeni su ovim njegovim potezom. Nikad nije bio tužan niti je ikad rekao da se kaje što je ubio ženu i njene roditelje. Nije čak ni decu pominjao. Skoro je išao u sud, njegovi roditelji su mu doneli odeću. Oblačio se i spremao kao da ide na neko slavlje - priča izvor i ističe da je njemu verovatno u trenutku „nešto kvrcnulo u glavi“.

U Upravi za izvršenje krivičnih sankcija kažu da se uvek u ovakvim situacijama radi vanredan inspekcijski nadzor, što će i sada biti slučaj.