ZORAN MARJANOVIĆ STIGAO NA SUĐENJE BEZ MAJKE: Imala je moždani udar, sve se desilo zbog lažiranog pisma!

Zorica Marjanović, svekrva ubijene pevačice Jelene Marjanović (33), imala je moždani udar zbog čega otežano hoda i govori, kaže Zoran Marjanović (41), koji je optužen za ubistvo svoje supruge.

- Moja majka trpi posledice jakog moždanog udara. Šta sada? Ko će da odgovara za klevetu iz anonimnog pisma i lažnu optužbu da je ona naručila Jelenino ubistvo? Je l’ identifikovana osoba koja treba da odgovara za to pismo? Koliko treba nevinih da strada da bi se rešio neki slučaj? Ljudi gube zdravlje, umiru od stresova, kakve su to idiotske taktike?! Dokle, bre?! - poručio je Marjanović za Alo uoči današnjeg suđenja.

- Objavljeno je lažirano pismo, preko nekog čoveka koga moja majka u životu nije videla niti čula. Ustanovljeno je da je zloupotrebljen moj slučaj da bi namamili tamo nekog čoveka iz inostranstva da bude priveden za neko deseto delo - ogorčeno kaže Zoran i pita se ko je odgovoran za to.

- Do tada mi je majka ima neurološke i srčane probleme, a za kratko vreme je usledio moždani udar. Nepoznatoj osobi, koja je napisala to pismo, dat je legitimitet da lažno optužuje moju majku. Je l’ to znači da svako ko želi nekome da napakosti može da uradi isto, pod uslovom da optuži nekoga iz moje porodice - otkriva Zoran za list.