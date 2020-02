OVAJ DETALJ IZ MARJANOVIĆEVOG ŽIVOTA ZPREPASTIO JE I NJEGOVE ADVOKATE!

Nastavak suđenja Zoranu Marjanoviću zakazan za deveti mart, kada bi trebalo da svedoči i rođaka pokojne pevačice Jelene - Teodora Krsmanović, koja je današnji izostanak sa klupe za svedoke opravdala bolešću, dok su današnje reči svedoka Bojana Pucića šokirale i Zoranove advokate.

Suđenje je počelo jutros u 10 časova, a poslednji koji je svedočio bio je policajac Bojan Pucić koji je bio porodični prijatelj Marjanovića sve do ubistva Jelene Marjanović.

- Jeleninog oca znam još i pre nego što se ona rodila, a za njenu majku imam samo reči hvale - rekao je Pucić.

On je rekao da ga je dana kada je nestala Jelena zvao Zoran da ga pita za savet kome da prijavi nestanak, te da ga je on posavetovao da o tome obavesti policiju i rekao da će mu on pomoći u potrazi za Jelenom.

- Kada sam došao na nasip video sam kola koja idu u suret meni ali nisam mogao da prepoznam i mislio sam da je Zoran u njima. Ubrzo potom sam sreo kola iz kojih su izašli Zoran, Jana, Vladimir i Miloš. Zoran je bio očajan ne znajući gde je Jelena - svedoči Pucić.

On je rekao da je bio dobar prijatelj sa Zoranom i često je posećivao njegov studio.

- Dešavalo se da idem sa drugom kod Zorana u studio. On je tu uvek bio sa Jelenom i govorio bi joj ''Tetka idi nam skuvaj kafu'' - rekao je on i dodao su oni uveki bili skladna par.

Zoranovi advokati uznemirili su se na ovu izjavu svedoka i on je upitan da li je pokojnu suprugu tako zvao iz milošte što je Bojan Pucić i potvrdio.