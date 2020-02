"ŠLOGIRALA SE OD SILNOG STRESA!" Zoran Marjanović otkrio DETALJE O ZDRAVLJU SVOJE MAJKE koja je skrhana zbog JEZIVOG ANONIMNOG PISMA

"Nevini ljudi gube zdravlje zbog bolesnih laži, a i dalje se ne zna ko je u anonimnom pismu optužio moju majku Zoricu da je naručila Jelenino ubistvo", kaže Marjanović. U sudu nije svedočio ni Zoranov otac.

Moja majka je doživela jak moždani udar, sve zbog lažnih optužbi neke anonimne osobe da je ona naručila Jelenino ubistvo. Zato nije ni mogla da se pojavi na suđenju. Ranije je imala neurološke i srčane probleme, a šlog je usledio od silnog stresa. Nevini gube zdravlje i umiru, dok se i dalje ne zna ko je pošiljalac tog gnusnog pisma koje je dostavljeno sudu krajem prošle godine.

Ovo je izjavio Zoran Marjanović (41), optužen za ubistvo supruge Jelene (33), posle održanog ročišta u Višem sudu na kojem je konstatovano da je njegova majka Zorica ozbiljno bolesna.

Otac utučen

Sporno pismo je, inače, 22. oktobra 2019. stiglo u sud iz Švajcarske, a sudija ga je na početku suđenja, u novembru, predala tužiocu i poručila mu da treba da odluči "da li će da postupa po njemu". U pismu, koje je očigledno puno neistina i neće se koristiti kao dokaz na sudu, stoji da je Jelenu ubio izvesni Dragoje Milinković, po nalogu Zoranove majke.

Nakon što je saznala za pismo, Zorica je imala moždani udar, zbog kog juče nije bila u stanju da dođe u Viši sud. Zbog zdravstvenih problema u sudu se nije pojavila ni Teodora Krsmanović, Jelenina sestra od strica, koja je takođe trebalo da bude saslušana.

Vladimir Marjanović, Zoranov otac, iskoristio je zakonsko pravo da kao bliski srodnik optuženog ne mora da svedoči.

- Na osnovu saznanja kojima raspolažem, ne mogu ni sa čim da doprinesem rasvetljavanju ubistva svoje snaje - objasnio je on kratko takvu odluku.

U nastavku dokaznog postupka svedočila je Vera Vukomanović, kuma i komšinica Marjanovića, koja se poslednja čula sa Jelenom 2. aprila 2016. uoči njenog nestanka na nasipu u Borči. Osim nje, svedočio je i policajac Boris Pucić, porodični prijatelj Marjanovića, koji je govorio o tome kako je učestvovao u potrazi za pevačicom. Oboje su ostali pri iskazima ranije datim u istrazi.

Vukomanovićeva je do detalja opisala kobni dan i šta se sve dešavalo u kući Marjanovića, u kojoj boravi svakodnevno, kao član porodice.

- Tog jutra sam kupila hleb i došla na kafu kod njih. Zoranov sin Uroš se ubrzo probudio, jer je imao polaganje vožnje. Zoran, Jelena i Jana su ustali oko 13 časova, a tada se Uroš vratio kući i ušao je u njihovu sobu da im kaže da je položio - prisetila se kuma Vera i dodala:

- Jeca je odlučila da džogira, pošto je bio sunčan dan. Dala je Jani da jede i onda su njih troje izašli. Vladimir je zatim otišao do prodavnice, a Zorica i ja smo ostale same. Požalila se da je bole žuljevi na nogama. Nisam mogla da nađem nožić da joj to sredim, pa sam pozvala Jecu u 16.42. Rekla mi je da je nožić u natkasni i zamolila me je da završim ručak. Bila je zadihana, jer je trčala.

Usledio je, kaže ona, povratak Vladimira kući, koji im je sav usplahiren saopštio da ga je Zoran zvao i rekao mu da je Jelena nestala. Vladimir je potom ušao u sobu po mlađeg sina Miloša i sa njim odmah krenuo kolima do nasipa:

- Ubrzo sam se čula sa Zoranom, koji me je zamolio da pozovem sve bolnice i proverim da li imaju neku informaciju o Jeleni. Strahovao je da joj je pozlilo, jer je postila. U sledećem razgovoru mi je rekao da prijavim njen nestanak. Pozvala sam taksi oko 18 časova i otišla u sedište beogradske policije. Međutim, tamo su mi rekli da ne mogu ja da podnesem prijavu, već to mora da učini neko od članova porodice.

Potom su, kako je navela, Zoran i Vladimir došli u policiju i prijavili Jelenin nestanak, nakon čega su se oko 20 časova svi zajedno vratili u Borču. Vladimir i Zoran su ponovo otišli na nasip, a ona je u kući zatekla Zoricu, Janu i njenu vaspitačicu Lenku.

Skladan brak

- Jana je crtala nešto i rekla da joj se mama izgubila u travi. Sećam se da su u neko doba inspektori došli po Jeleninu odeću da bi psi mogli po mirisu da je traže. Zoran i Miloš su se kasno vratili i proveravali Jecin Fejsbuk profil na kompjuteru. Zatim su ponovo sa Miloševom devojkom Milicom, oko pet ujutru, otišli na nasip - ispričala je Verica i prisetila se šoka kada su sutradan, 3. aprila 2016, saznali da je Jelena nađena mrtva:

- U jednom trenutku sam čula plač i kuknjavu u dvorištu, ne znam koliko je tačno bilo sati. Vladimir je govorio: 'Kako Jeca, zašto baš ona". Tu se skupilo mnogo komšija.

Vera je na kraju istakla i da su Jelena i Zoran imali "skladan i normalan brak".

Svedok: Naš odnos su iskompromitovali mediji

Policajac Boris Pucić izjavio je da ga je Zoran pozvao 2. aprila 2016. oko 17.30 i pitao ga šta da radi, pošto je Jelena nestala:

- Porukom sam mu poslao brojeve telefona na koje može da prijavi nestanak, a ubrzo sam i sam seo u kola i otišao do nasipa. Posle kratkog susreta Zoran i Vladimir su otišli da odvedu Janu kući, a ja sam sa Milošem ostao da pretražujem nasip.

Pucić je ispričao i da je pre Jeleninog ubistva svraćao kod Zorana jednom mesečno i da su se družili. Rekao je i da nikad nije primetio da je Marjanović na bilo koji način bio nasilan prema supruzi. Upitan da li se sa njim i sad druži, odgovorio je:

- Više ne. Ne zato što smo se posvađali, već zato što su mediji iskompromitovali naš odnos. Mnogo toga je napisano što ja nikad nisam rekao. Sretali se jesmo i samo bismo se pozdravili u prolazu, ali se više ne družimo.