SUDIJINA ĆERKA U PRIJEPOLJU ČAŠOM ISEKLA LICE DEVOJCI: Nasrnula na nju u klubu, pa se hvalila na društvenim mrežama?!

Aleksandra Đ. (18) iz Prijepolja unakažena je po nosu, glavi i vratu, kada je Ela A. iz tog grada iz čista mira nasrnula na nju usred noćnog kluba i isekla je staklenom čašom.

Aleksandrina drugarica tvrdi da je Ela odranije poznata policiji kao nasilna, da već ima dosije, a njena majka je sudija i navodno godinama prikriva sve njene ispade. Incident se dogodilo pre 10 dana u jednom noćnom klubu u Prijepolju, u koji su obe devojke izašle u provod.

- Ela je celo veče posmatrala Aleksandru. Bila je krajnje neprijatna, zbog čega je Aleksandra odlučila da je pita zbog čega je uporno gleda i da li postoji neki problem. Međutim, Ela je iz čista mira razbila staklenu vinsku čašu i isekla je po licu i vratu. To joj nije bilo dovoljno, pa je tom istom čašom počela da je udara po glavi! Devojka je maltene ostala bez pola nosa! Moraće da ide u Beograd na estetsku operaciju zbog groznih ožiljaka - kaže Aleksandrina drugarica, koja je insistirala na anonimnosti, pošto živi u istom gradu s nasilnicom.

Aleksandra je, prema rečima sagovornice, uspela samo da odgurne nasilnicu.

- Odmah je pozvana Hitna pomoć, koja je Aleksandru prevezla kod hirurga gde joj je rasekotina na nosu i licu ušivena - navodi izvor blizak porodici i otkriva šokantne detalje iz Hitne pomoći.

- Doktorka je Aleksandri ušila nos i bradu, a onda je na iznenađenje prisutnih upitala da li može da joj uslika bradu! Aleksandra je na to pristala, misleći da fotografiju hoće da priloži uz izveštaj, kao dokaz. Međutim, pored doktorke je stajala pripravnica, koja je dobra drugarica s Elom, a takođe radi u Hitnoj pomoći. Pripravnica je na svoju ruku uslikala devojku sa šavovima, podlivima i modricima te ju je poslala nasilnici. Ubrzo posle toga, fotka se proširila na društvenim mrežama! To je žrtvu dotuklo do te mere da noćima nije mogla da spava. Uznemirena je i ima psihičke probleme zbog ružnog ožiljka. Neverovatno je da Aleksandra uopšte ne zna zbog čega je unakažena - tvrdi sagovornik.

Aleksandrina porodica nije želela da daje izjave, navodeći da ne želi da ometa istragu.

U lajvu priznala napad

Ela je, prema rečima izvora, na Instagramu prilikom lajva upitana: "Je li istina da si isekla Anju"... Što je ona opušteno potvrdila.