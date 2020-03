Nađeno blago "zemunskog klana" od pola miliona evra - Poznati beogradski zlatar u pritvoru!

Izvor: Pink.rs/Republika, Foto: Foter/Keith Allison via Foter.com CC BY SA | |

Inspektori SBPOK uhapsili su vlasnika poznatog lanca zlatara u Beogradu Nenada Nikolića zbog pranja novca.

Pretresom njegovog stana nađeni su satovi i druge dragocenosti vredne pola miliona evra. Veruje se da mu je ovo "blago" prodao pripadnik "zemunskog klana" Slađan Konstatinović.

- Policija je upala u Nikolićev stan i otkrila pravo bogatstvo za koje on nije posedovao ni jedan jedini dokument o poreklu. Istragom je utvrđeno da ih je otkupio od Slađana Konstatinovića, čiji brat Ninoslav je osuđen za ubistvo premijera Zorana Đinđića, ali ga je "saborac" Sretko Kalinić, prema sopstvenom priznanju, tokom bekstva od policije ubio i zakopao blizu auto-puta Zagreb-Beograd. Nikoliću je određen pritvor i njegov slučaj preuzelo je Posebno odeljenje za organizovani kriminal - kaže izvor blizak istrazi.

Sagovornik navodi da se istraga nastavlja kako bi se utvrdilo odakle Konstatinoviću dragocenosti koje su završile kod Nikolića.

- Konstatinović je bio prijatelj sa Aleksandrom Zdravkovićem, koji je osuđen na 10 godina zatvora za pokušaj ubistva biznismena Milana Beka. Bili su zajedno i kada je nepoznati napadač pucao na Zdravkovića i pogodio ga u lakat. Tada je uzet njegov DNK i utvrđeno je da se poklapa sa biološkim tragovima napadača koji je Beka čekao ispred njegove kuće. Zdravković je u vreme "zemunskog klana" bio član podgrupe kojom je rukovodio upravo Slađanov brat Ninoslav - objašnjava sagovornik.

Izvor podseća i da je zajedno sa Zdravkovićem za napad na Beka osuđena i Maja Adrovac, supruga Ivana Adrovca, koji robija u Švajcarskoj. Ivan je odranije poznat policiji, a bio je hapšen zbog dilovanja narkotika, krađe nakita, razbojništva. Poznat je i kao jedan od vođa pljačkaške bande "Pink Panter", ali i kao blizak saradnik Luke Bojovića, koji je preuzeo "zemunski klan" nakon ubistva Dušana Spasojevića i Mileta Lukovića Kuma.

Slađan Konstatinović hapšen je ranije zbog dilovanja droge i ubistva navijača Rada Vladimira Lukića 2013. godine u kafiću "Penzija". Za ovaj zločin je oslobođen jer je sud utvrdio da je pucao u samoodbrani, ali je osuđen zbog nošenja pištolja za koji nije imao dozvolu.

Konstatinović je rekao da mu je žao zbog toga što je Lukić nastradao, ali da nije ispalio hice, "ne bi stajao sada pred sudijama".

- Te večeri Vladimir je seo pored mene. Rekao mi je da treba da ide na izdržavanje neke kazne. Razgovarali smo, a onda je izvadio nož i ubo me prvo u ruku. Ja sam tada ispalio hitac u njegovu butinu. Ustao sam i krenuo ka šanku, ali se on zaleteo ka meni i počeo da me ubada u leđa, kao kada mesar tranžira meso - ispričao je Konstantinović.

Pucao iz magnuma, koji je, kako je tvrdio, nabavio jer su njemu i njegovoj porodici stizale pretnje, zbog brata Ninoslava.

- Zbog svega toga ne isključuje se mogućnost da dragocenosti koje su pronađene kod Nikolića potiču upravo od "zemunskog klana". Istraga je toku, ko zna šta će još sve tu da ispliva - navodi sagovornik.