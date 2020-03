MISTERIOZNO UBISTVO U VALJEVU! Muškarac pretučen NASMRT - Držao MRTVAČKI SANDUK PRED KUĆOM

Aćim Stevanović (91), stolar u penziji, koji je pravio i kovčege, pretučen nasmrt u svojoj kući, a pronašao ga prijatelj

Aćim Stevanović (91), stolar u penziji iz Valjeva, brutalno je ubijen u ponedeljak oko 11.30 sati u hodniku svoje kuće u Ulici vladike Nikolaja. Stevanović je pretučen nasmrt tupim predmetom, a nepoznati napadač mu je udarcima smrskao lice.

Nađen u hodniku

- Aćim je nađen na podu u hodniku. Imao je vidljive povrede po glavi i bio je sav modar. Utvrđeno je da mu je od batina slomljena podlaktica, kao i jagodična kost, a konstatovano je i više povreda od udaraca po telu - kaže izvor iz istrage i dodaje da je mrtvog starca pronašao prijatelj nekoliko sati posle zločina.

- Živeo je sam, a taj prijatelj ga je povremeno obilazio. Prvo se mislilo da je starcu pozlilo, da je pao i udario glavom o zid, međutim, obdukcijom je utvrđeno da je ubijen - kaže sagovornik.

Motiv surovog zločina još se utvrđuje, a zasad se isključuje koristoljublje. - Ulazna vrata bila su otvorena, a ubica nije preturao po kući, niti je iz nje odneo novac, a manja svota nađena je unutra. Sumnja se da je deka poznavao ubicu i da mu je verovatno sam otvorio vrata - kaže izvor.

Komšije ubijenog kažu da je on živeo sam, jer mu je supruga odavno preminula, a dece nisu imali. - Često je angažovao žene da mu pomognu u kućnim poslovima, da mu nešto skuvaju i počiste. Međutim, nijedna se nije dugo zadržavala. Da li je problem bio u njima ili u Aćimu, ne znam - kaže komšinica.

Kupci odustali

Ona dodaje da je Aćim imao stolarsku radionicu, koja se nalazila u dvorištu, i da je do poslednjeg dana radio. - Pravio je i mrtvačke sanduke, a jedan mu je stajao ispred kuće. Znam da je dao oglas jer je hteo da proda kuću. Bilo mu je teško da je sam održava. Pre oko mesec dana dolazio je jedan bračni par da pogleda kuću i okućnicu, ali su odustali od kupovine kad su videli taj kovčeg. Valjda im je to bilo morbidno - priča komšinica i dodaje: - Da l‘ je on taj sanduk spremio za sebe ili ga je nekome napravio, nije mi poznato.