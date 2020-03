ZORAN MARJANOVIĆ PRIZNAO zašto je Jelenu zvao "tetka", a otkrio je i čije svedočenje je ključno za rešenje ubistva

Zoran je otkrio da su on i Jelena jedno drugom tepali „meda“, a da joj je nadimak „tetka“ dao iz milošte i da su se tome zajedno smejali.

- Jeca je bila lafica! Uvek je bila raspoložena za šalu i smeh! - rekao je Zoran.

- Mi smo jedno drugo zvali „medo“! Nekada bih je u šali nazvao "tetka“. To je bilo samo iz milošte. To mi nikada nije zamerala, jer je znala da se na taj način šalim sa njom. Uvek bi se zajedno sa mnom nasmejala tome. Tako da nema govora o tome da je u našoj vezi i kasnije u braku bilo disharmonije, uvreda i omalovažavanja - dodao je suprug ubijene pevačice Jelene Marjanović.

Komentarišući izjave svedoke da njihov brak nije bio skladan, Zoran je rekao da se pita zašto se od toliko ljudi koji su zaista sa njima bili bliski i znaju da je Jelena bila srećna i voljena žena, a pritom su dali iskaz u policiji, niko nije saslušan u tužilaštvu, niti su predloženi za svedoke.

-Njihov iskaz bi degradirao ovo fabrikovanje laži na sudu i zatvorio usta onima koji tvrde da nismo živeli skladno. To očigledno tužilaštvu nikako ne ide u prilog - rekao je on.

Kako ističe, najmerodavniji je iskaz Jelenine pokojne majke Zorice.

- Najmerodavniji je iskaz Jelenine majke, pokojne Zorice Krsmanović, koja je veoma dobro bila upućena u sve detalje naše veze, a kasnije i našeg braka. Zorica je dala iskaz u policiji, ali se on, nažalost, ne može koristiti na sudu. Međutim, može da bude velika smernica - objasnio je on.

Kako ističe, reč je o iskazu jedne majke, kojoj je ubijena ćerka jedinica.

- U njemu je, kada je govorila o meni, kao i našem braku sve navela u superlativu. Zar mislite da bi pokojna Zorica Krsmanović u tom bolu nešto prećutala? Da su postojale bilo kakve indicije, koje bi ukazivale na bilo kakav nesklad i razmirice, u Jeleninom i mom životu, a kamoli nešto više, zar mislite da to ne bi rekla? - zapitao se on.

Osvrnuo se i na svedočenje Vida Stjepanovića, koji je rekao kako je video na nasipu njega i Jelenu kako se svađaju.

-Osvrnuo bih se na svedočenje gospodina Vida Stjepanovića, u kojem tvrdi da mu je policija rekla da smo ti ljudi, koje je on video, Jelena i ja! Što znači da čovek nije sopstvenim zapažanjem zaključio ko su zapravo ljudi koje je on video, a znamo da je tu bilo više ljudi! Očigledno je da je reč o sugestiji. Šta nam to govori u stvari? Da je njegov iskaz tempiran da bi se kasnije na njemu bazirala optužnica. I čiji je interes dati kredibilitet jednom takvom svedoku? - zapitao se Zoran Marjanović.