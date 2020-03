"ĆERKU SAM SAKRIO ISPOD KREVETA, A ŽENU IZA ORMARA" Otac izbo bivšeg dečka svoje ćerke, pa tvrdi: "SAMO SAM BRANIO PORODICU!"

"Ćerku mi je zaključao je u sobu, skinuo golu, gasio joj cigarete po telu, pa silovao, a onda je upao u kuću i pretio mi".

Kada je došao na naša vrata i počeo da lupa, ćerku sam sakrio ispod kreveta, a ženu iza regala. Ja sam stao nasred sobe i ćutao nadajući se da će da ode. Samo sam branio svoju porodicu.

Ovako priča Č. N. iz Trupala koji je nožem izbo N. R, bivšeg momka svoje dvadesetogodišnje ćerke, jer je 11. marta u toku noći upao u njihov dom. Devojka je pre toga svog bivšeg dečka, N. R. prijavila za silovanje.

Kako saznajemo, Č. N. se kobne noći potukao sa mladićem, i u tuči mu naneo teške povrede nožem! N. R. se nalazi u Kliničkom centru u Nišu i nije životno ugrožen.

- Nedelju dana pre ovog događaja moja ćerka je pobegla od njega jer ju je maltretirao. Uzeo joj je telefon, zaključao je u sobu, skinuo golu, gasio joj cigarete po telu. Ona ima fleku na nosu od cigarete i na stomaku, udario je u glavu pa je silovao - tvrdi N. R.

On kaže da je njegova ćerka pokušala da ostavi N. R. i da je pozvala taksi kada ju je poslao do prodavnice.

- Kada je poslao u dragstor ona je odatle pozvala taksi, pa sa taksistinog telefona pozvala nas. Odmah smo prijavili sve policiji. Došla je kući sa modricama po telu, čvorugama od pesnica... - tvrdi muškarac.

Kako kaže, nakon što se njegova ćerka vratila kući on i N.R. su stupili u komunikaciju, kako tvrdi, da bi uzeo ćerkin telefon od njega i poručio mu da je više ne zove. Međutim, kada je vratio telefon nastavio je da šalje poruke.

- Meni je slao poruke: "Pitaj ćerku gde je bila u petak". Želi da svali da ju je neko drugi tukao, a prvo joj je pisao. "Mila kaži da smo se napili, da smo se tukli, da ništa nije bilo“. Ona mu je na to napisala kratko samo: "Sve što imaš zovi moga oca" . On me je zvao, ja sam prekidao vezu i ugasio telefon - kaže Č. N.

Uveče je, kako kaže, taman kada su legli da spavaju, nako počeo da lupa na ulazna vrata.

- Bilo je oko pola sata nakon ponoći. Ustao sam, a on viče: "Izađi pi... da ja i ti rešimo stvar". Čuo se zvuk repetiranja pištolja. Ućutao sam da ga ne iritiram, da ne upadne u kuću i ubije mi dete... Ćerku stavim pod krevet, ženu iza regala. Ćerka ga molila: "Idi kući, nemoj to da radiš". On je vikao, pretio, zvao me da izađem - tvrdi Č. N.

Kaže da je nakon toga situacija postala još napetija jer je N. R., kako tvrdi, otišao na balkonska vrata i pokušao da ih otvori.

- Nije uspeo, pa se opet vratio na ulazna i vikao je: "Dođi majmune da te ja spakujem, da te rešim..." Zvali smo policiju, a onda se on ponovo vratio na balkonska vrata. Čekao sam u sobi, ugašena svetla, video sam kako ide. Gurnuo je ramenom vrata, udario je i otvorio ih! Kada je upao dohvatili smo se, pali smo na patos i tada sam ga ubo nožem. To je cela istina - tvrdi Č. N.

On kaže da je njegova ćerka sada pod velikim stresom, da nigde ne izlazi i da se "trese čak i kada čuje zvuk kola kako prolaze ulicom".

Osumnjičeni za silovanje u bolnici, pod nadzorom policije

N.R. je zadobio posekotinu na vratu i ubod u leđa, iznad lopatice i trenutno nije neposredno životno ugrožen. Kako nezvanino saznajemo on se nalazi se u Kliničkom centru u Nišu, u sobi koju čuva policija.

On od 7. marta, kada je policiji prijavljeno silovanje, nije bio dostupan sve do 11. marta kada je zatečen ranjen u kući Č. N.

Krivična prijava zbog silovanja

U Višem tužilaštvu je potvrđeno da će protiv N. R. biti podneta krivična prijava zbog sumnje da je počinio za silovanje, dok u Osnovnom tužilaštvu kažu da će protiv Č. N. biti podneta prijava u redovnom postupku za nanošenje teških povreda, a da će u istrazi biti utvrđeno da li se radi o nužnoj odbrani.

Svađa oko poruka

Prema nezvaničnim saznanjima, sumnja se da je N. R. počeo da zlostavlja svoju devojku nakon rasprave oko toga sa kim se dopisuje. Nakon toga joj je oduzeo telefon.