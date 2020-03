"MISLILI SMO DA JE KORONA TAMO NEGDE, A NE NA NAŠEM PRAGU" Kikinđani NEMI nakon smrti komšije, neutešna porodica ne može ni da preuzme telo!

Kikinđanin R. B. (59) koji je juče preminuo u novosadskoj Infektivnoj klinici Kliničkog centra Vojvodine prva je žrtva korona virusa u Srbiji.

Njegove komšije pričaju da i dalje ne mogu da shvate šta ih je snašlo i da je još jednom potvrđeno pravilo da, kako kažu, najbolji prvi odlaze.

- R. B. poznajem od malih nogu. Bio je to jedan pošten i častan čovek. Pravi domaćin. To vam svi iz Kikinde mogu potvrditi. On je nekada bio šef Odseka civilne zaštite u Policijskoj upravi Kikinda i na to mesto je došao samo zahvaljujući svom radu, trudu i poštenju pa je od običnog policajca napredovao sve do inspektora a ne preko nekih stranačkih kanala kao što to obično biva. Nažalost, zbog bolesti otišao je malo ranije u penziju ali se nije dao. Taman je mogao da se posveti porodici. Ima divnu decu, sina i ćerku, divnu suprugu i sada se svi plašimo šta će biti sa njima pa i sa svima nama - priča sagovornik.

Kaže da je koliko zna pokojni R. B. sa svojom suprugom bio kod prvozaraženog Kikinđanina R. Š. koji živi par kuća od njega u doba kada nije ni znao da je zaražen, a koji se trenutno i sam bori za život u Kliničkom centru Vojvodine, gde se nalazi na respiratoru zbog bolesti koju je najverovatnije dobio od sina koji je bio u Milanu.

- Čuli su da R. Š. nije dobro i R. B. je sa suprugom otišao da ga poseti i da popiju kafu. Bili su baš dobri. Tada niko nije ni znao za koronu. Svi smo mislili da je to tamo negde u svetu a ne na našem pragu. Onda smo samo jednog dana čuli da je R. Š. u bolnici i nastala je panika. Odmah hoću da naglasim da niko ne krivi tog čoveka! On je dobar čovek i siguran sam da bi se zaključao u sobu da je znao, a ne da bi išao okolo da zarazi nekoga. Jednostavno, tako se desilo i sada moramo svi da budemo na oprezu - ističe komšija preminulog.

Dodaje da je R. B. nakon par dana po susretu sa R. Š. dobio temperaturu i javio se lekarima koji su zbog njegovih primarnih bolesti odmah izvršili testiranje i shvatili da je pozitivan.

- Malo je tu odmah bilo panike jer mu je supruga medicinska radnica, ali ni ona ni sin i dalje nemaju simptome bolesti pa nisu ni testirani nego im je naloženo da budu u kućnom karantinu. Kako god da im je bilo sad nisu dobro siguran sam zato što im je preminuo otac i suprug, a još su i od ćerke i sestre razdvojeni jer ona studira medicinu u Novom Sadu pa nije ni dolazila kući od kada nas je zadesila ova nesreća - priča sagovornik i kaže da je jako tužno i to što porodica ne može da preuzme telo niti znaju kada će to moći da urade, a niko ni ne može da dođe kod njih bar da im saučešće izjavi.

Dr Turkulov: Pacijent koji je preminuo je za nas veliki poraz

Načelnica Infektivne klinike Kliničkog centra Vojvodine dr Vesna Turkulov izjavila je juče da je pacijent koji je preminuo za njih veliki poraz.

- Supruga mu je zdravstveni radnik i ćerka će postati lekar, pa je zato još i teže. Nije bio star, ali je imao i hipertenziju i dijabetes - kratko je prokomentarisala dr Turkulov nakon što je premijerka Ana Brnabić na konferenciji za novinare saopštila da je R.B. preminuo.

- Zahvaljujem se svima koji su se borili za život ovog čoveka. Učinićemo sve da bi sačuvali svaki život, uključujući i restriktivne mere. Ovaj Kikinđanin imao i druge brojne zdravstvene probleme, ali je ovo bila najveća, najgrublja opomena koliko je teška borba sa kojom se suočavamo i koliko su teški izazovi. Oni su pre svega pred zdravstvom, a svi mi ovde, svim pojedincima, bez obzira ko, imamo obavezu da poštujemo sve što kažu profesionalci i to je jedina šansa da ima damo mogućnost da se bore i da zajedno pobedimo - izjavila je Brnabić i uputila saučešće porodici preminulog Kikinđanina.