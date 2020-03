HOROR U NIŠU! Sin (19) u podrumu pronašao RASKOMADANU MAJKU!

Radoslav Nezirović (62) usmrtio je nevenčanu suprugu Draganu Ališanović (52) i potom njeno telo umotao u tepih i sakrio u podrum. Telo nesrećne žene pronašao je njen sin.

Telo Dragane Ališanović (52) iz Niša, umotano u tepih, pronađeno je u noći između subote i nedelje u podrumu njene kuće u Ovčepoljskoj ulici u Nišu, a sumnja se da ju je ubio nevenčani muž Radoslav Nezirović (62), koji se potom obesio u selu Čokot.

Kako saznajemo, leš nesrećne žene pronašao je u tri sata posle ponoći njen sin iz prvog braka Adam (19), koji je u petak policiji prijavio njen nestanak.

Našao je sin

- Pošto Dragane nigde nije bilo od srede, sin se obratio policiji za pomoć. Nije ni slutio da je Radoslav ubio Draganu i sakrio leš u podrum. Tinejdžer je posle tri dana ušao u podrum i tamo zatekao tragove krvi i mrtvu majku u tepihu - kaže naš izvor i dodaje da je mladić odmah pozvao policiju.

- Ženi je glava smrskana tupim predmetom, pa nema sumnje da je tako ubijena. Pored tela je bila sekira s tragovima krvi, pa se sumnja da je Radoslav njome rascopao Dragani glavu - kaže sagovornik.

Nedugo pošto je pronađeno Draganino telo, policija je pronašla i telo njenog partnera Nezirovića.

- On je izvršio samoubistvo vešanjem. Sumnja se da je on još u sredu ubio nesrećnu ženu, posle čega je presudio i sebi, i to dan kasnije, u četvrtak. Ubio se u selu Čokot - kaže izvor.

Inače, Radoslav Nezirović je u oktobru 2019. godine izašao iz zatvora.

- On je robijao punih 14 godina, jer je 2009. godine ubio svoju prvu suprugu Slađanu (46), i to jer mu se nije dopalo kako mu je skuvala kafu. Slađanu je nasmrt izbo nožem pred unukom (12), a zločin je priznao. Tada je bio osuđen, a pošto je odslužio kaznu, pre oko pola godine je izašao na slobodu i od tada je živeo s Draganom u njenoj kući - kaže komšija.

Išao na terapiju

Kako dodaje, priča se da je zločin izvršen zbog svađe oko novca.

- Navodno su se Dragana i Radoslav kobnog dana posvađali oko novca, pa je moguće da je ta svađa kulminirala zločinom - dodaje naš sagovornik.

Komšije pričaju da je Radoslav imao psihičke probleme.

- Valjda je išao na terapiju po izlasku iz zatvora, a i Dragana je navodno bila psihički labilna. Čim smo čuli da je nađena mrtva, posumnjali smo da ju je on ubio, jer je to već jednom uradio. Očigledno ima neki poriv da ubija žene. Strašno - kaže komšija i dodaje da ubijena Dragana iz prvog braka ima dva sina.

- Oni važe za divne momke. Jako nam je žao što se ovo dogodilo. Nadamo se da će uspeti da prevaziđu ovu tragediju - kaže komšija.

Telo ubijene žene odneto je na obdukciju, a tužilac je naložio DNK analizu, kao i druga veštačanja, kako bi se sa sigurnošću moglo znati da li je Nezirović ubio Draganu, pa sebe.