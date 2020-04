POTRESNA ISPOVEST MAJKE NASTRADALOG MLADIĆA: Javila se njegova devojka, tvrdi da je ubica. Sutra ga sahranjujem!

Osumnjičena Litvanka se čak javila Igorovoj sestri i napisala da je ubica - tvrdi Igorova majka Marieta Milić.

"Punih 54 dana čekala sam da mi dovezu telo sina iz Londona. Napokon, danas sam dočekala da vidim kovčeg u kojem se njegovo telo nalazi i sutra da ga sahranim, a to me je koštalo skoro 6.000 evra", kaže za Telegraf.rs Marieta Milić, majka Igora Milića, kojeg je, kako se sumnja, sa šestog sprata zgrade u Londonu gurnula devojka Litvanka 12. februara ove godine.

Vest da je srpski državljanin nastradao nakon pada sa šestog spata u Londonu pod nerazjašnjenim okolnostima šokirala je i englesku i srpsku javnost. Kako su tada pisali tamošnji mediji, komšije su tada rekle kako je minut nakon pada telu na trotoaru pritrčala devojka koja je vrištala.

Nju je londonska policija tada uhapsila zbog sumnje da je počinila ubistvo. Nastradao je Igor Milić (33) iz Subotice, mladić koji je pre četiri godine otišao u London "trbuhom za kruhom", a kojeg je, kako se sumnja, ubila devojka, istovremeno i koleginica s kojom je živeo u stanu u Severnom Finčliju gde se tragedija i dogodila.

Njegova majka Marieta Milić u razgovoru za "Telegraf.rs" detaljno je opisala kroz šta je od tog trenutka prošla kako bi svog sina sahranila u rodnom gradu. Ona kaže da je razočarana jer, kako tvrdi, niko od čelnika nije odgovorio na njene poruke u kojima je tražila pomoć oko dopremanja tela sina iz Londona. U tome joj je pomoglo međunarodno pogrebno preduzeće, koje je prema njenim rečima, uzelo na sebe da dovede Igora. Dopremanje tela odobreno je, kako dodaje, nakon 50 dana istrage, tokom kojih je urađena odbukcija.

- Radili su mu 13 vrsta analiza i svu vrstu obdukcije. Dobili smo papir da u sebi nije imao alkohola niti tableta, sasvim je bio trezan. To nas je obradovalo, to je bitna informacija jer je Litvanka bila pod dejstvom alkohola kada se to dogodilo - kaže Igorova majka.

Ona dodaje da joj je pomogla i Srpska pravoslavna crkva u Londonu, kao i misionarka Tanja.

- Ona je na sebe uzela to da nađe pasoš moga sina, kao i da njegove stvari pokupi iz tog stana, koji je policija nakon mesec i po otpečatila. Pasoš je našla u sefu hotela u kojem je Igor radio kao menadžer - priča Igorova majka i dodaje da informacije od nadležnih nije dobijala, što je boli.

Dopremanje tela, kovčezi, balzamovanje i grobno mesto na Senjćanskom groblju u Subotici ukupno, kako dodaje, koštalo ju je oko 6.000 evra.

"Dolazila nam je na slavu, a sad je pisala da je ona ubica i da nije htela da ga spasi"

Možda najtraumatičnija stvar koja se dogodila ovoj porodici jeste da ih je pre četiri dana kontaktirala Igorova devojka Litvanka, koja je osumnjičena za njegovo ubistvo.

- Ta devojka javila se Igorovoj sestri i rekla da ima grižu savesti. Postavljala joj je pitanja da li je Igor stvarno imao rezervisanu kartu za 14. februar za povratak u Srbiju. Pisala je da je poludela kad joj je Igor rekao da će je napustiti. Pisala je i da ona nije bila u tom trenutku u kupatilu, on ne bi skočio. A u sledećoj poruci napisala je kako ima još jednog dečka, Litvanca, pored Igora, da je ona ubica i da nije htela da ga spasi. Ukoliko policija dokaže da je Igor zaista imao rezervisanu kartu za 14. i da nije više mogao s njom pod istim krovom, nema sumnje da ga je ona gurnula - kaže Marieta i dodaje da je fotografije prepiske sa Litvankom prosledila londonskoj policiji, navodno uključujući i ove, malo je reći, bizarne i zastrašujuće poruke.

Marieta dodaje da su devojku upoznali, jer im je prethodne tri godine dolazila na slavu. Razgovarala je s njom tada, dodaje, na engleskom.

Uhapšena Litvanka je, prema njenim rečima, samo jedan dan provela iza rešetaka, nakon čega je, kako tvrdi Igorova majka, uz veliku kauciju puštena da se brani sa slobode. Kako dodaje, uskoro joj počinje suđenje za ubistvo.

Marieta se priseća da se sa sinom poslednji put čula tog kobnog dana oko 13 sati.

- Napisala sam mu u 13 sati da me odmah pozove, to je bilo dva sata pre njegove smrti. Napisao mi je "Majko, javljam ti se uskoro" i to je bila poslednja poruka od njega - kaže Marieta.

Marieta dodaje da je sina poslednji put videla kada je u Srbiji bio u poseti, od 14. januara do 3. februara.

- Devet dana kasnije je ubijen - kaže ona.

"Bio je obrazovan i vredan, hteo je da se ženi"

- Moj sin otišao je tamo da zaradi. Bio je fakultetski obrazovan, studirao je poslovnu informatiku. Ovde je radio tri godine kao šofer za 27.000 dinara. Rekao je da hoće da se ženi, ali da od tih para to neće biti dovoljno i onda je krenuo vani. U međuvremenu njegova devojka odavde je odustala od odlaska sa njim i on je sam uspeo - kaže Marieta.

I onda se, dodaje, u Londonu zaposlio u jednom elitnom hotelu gde je veoma brzo napredovao.

- U roku od mesec i po dana naredovao je od šankera, do recepcionara, pa do vođe smene, potom prvi stepen menadžera, a potom i drugi. Imao je sertifikat da je završio obuku za postupanje prema alkoholisanim ljudima i kako zaštiti druge od njih, što mu je u ovoj zemlji značilo više od pasoša - kaže Marieta.

Igorov otac je, dodaje Marieta, preminuo u istim godinama kao i Igor, u 33.