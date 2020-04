OTAC JOJ PREMINUO PRE 2 GODINE, BAKA I MAJKA PREKJUČE ZBOG KORONE! Velika tragedija u Nišu, Anđela ostala bez najbližih - EVO KAKO DA JOJ POMOGNETE

Psiholog u OŠ „Dobrila Stambolić“ u Svrljigu Ljiljana K. (56) preminula je prekjuče u Kliničkom centru u Nišu, nekoliko časova nakon što je u istoj bolnici umrla je i njena majka Vinka J.

Prema rečima kolega iz škole, Ljiljani je bio potvrđen korona virus i bila je 12 dana na respiratoru, tako da za smrt majke nije imala mogućnosti da sazna.

Ljiljanina ćerka Anđela (25), student stomatologije, ostala je u jednom danu i bez majke i bez bake, a budući da joj je pre nekoliko godina umro i otac, prema rečima Ljiljaninih kolega, više nema najbližih srodnika. Ljiljanine koleginice iz škole u Svrljigu ukazujući na ovu veliku tragediju pokrenule su na „Fejsbuku“ akciju pružanja pomoći za Ljiljaninu ćerku a prema najavama i Školska uprava će pokušati da nađe način da joj se pomogne.

-Tragedija je velika. Svi smo u školi u neverici. Prosto ne verujemo da se više neće pojaviti kada posle ovog zla budemo počeli da radimo. Ona je uvek bila veoma pozitivna osoba, uvek nasmejana, draga. Družile smo se privatno, putovale smo u inostratsvo, spavale zajedno. Niko ne zna kako se zarazila virusom. Nije imala nikakvih hroničnih bolesti. Ponekad se žalila na glavobolju, ali ko se danas ne žali na glavobolju. Ljiljana je od 25.marta bila u Kliničkom centru u Nišu gde je priključena na respirator. U nedelju uveče oko 19 časova Ljiljana je umrla, a istog dana prepodne je umrla njena majka Vinka Jovančić. Za Ljiljanu je ustanovljeno da je imala korona virus, ona je bila testirana a majka je bolovala od nečeg drugog a u petak je u nesvesnom stanju preneli u bolnicu, priča Nakica Antić, učiteljica u OŠ „Dobrila Stambolić“. Ona je na „Fejsbuku“ objavila apel kojim poziva građane velikog srca da pomognu Ljiljaninoj ćerki, koja je u istom danu izgubila dve drage osobe.

- Ćerka je ostala sama, bez najbližih. O ovoj baki su brinuli ona i njena majka a sada nema ni jedne ni druge. Ljiljanin suprug, Anđelin otac umro je pre dve ili tri godine. On je bio stomatolog i radio je u Knjaževcu. Ćerka je krenula njegovim stopama, upisala je stomatologiju i dobar je student. Sada je ostala sama. Sprečeni smo da se krećemo, da na neki drugi način pokušamo da joj pomognemo pa sam na „Fejsbuku“ postavila objavu. Ali mislim da sam ovim mnogo više postigla nego da sam kucala od vrata do vrata. Zaista se puno ljudi odazvalo sa željom da pomogne ko koliko može. Javljali su se i građani i privrednici iz Svrljiga iz Niša. Ko želi može da me kontaktira preko Fejbuka a ja ću mu poslati broj žiro računa. Do sada bilo preko 1.000 pregleda i više od 220 podela na Fejsbuku, kaže Nakica.

Prema njenim rečima, Ljiljana i njena majka sahranjene su 7. aprila.

Školska uprava Niš će pomoći

Načelnik niške Školske uprave Dragan Gejo, kaže da će kontaktirati predstavnike optština u Svrljig i Pantelej kako bi se Ljiljaninoj ćerki pomoglo.

- Mnogo me je pogodila vest o Ljiljaninoj smrti. Ljiljana je bila savršen kolega, jedan moderan, vaspitan čovek koja je imala širinu i razumevanje za sve. Volela je kolektiv, ljude, decu i svoj posao naravno. Radila je dvadesetak godina u Svrljigu. Sve koji su je znali iz Niša potresla je ova vest. Sad je gerota to dete je samo treba mu pomoći. Razgovarao sam već sa direktorom škole u Svrljigu Sašom Golubovićem da posebno obrate pažnju, da vide ima li rođaka. Ona je punoletna osoba, ali treba je pružiti i ljudsku i svaku drugu podršku. Zamoliću i predsednika opštine Pantelej da pomognu sve što joj treba. Njoj treba sada i neko psihički da je podrži jer su joj i jednom danu umrli i majka i baka. Treba će joj i finansijska pomoć za nastavak studija. Da se vidi prvo ostvaruje li pravo na porodičnu penziju a onda i na koji način može da joj se pruži pomoć. Više nema ni majku ni baku a ona je student pa da vidimo na koji način da joj se pomogne, kaže Gejo.