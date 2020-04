U zaseoku kod Obilića izgorela kuća srpske porodice! Komšije tvrde: Ovo je pritisak da se iselimo (FOTO)

Sinoć je u zaseoku Janjina voda u opštini Obilić izgorela porodična kuća Tihomira Ristića, posvedočili su njegov sin Radisav i prva komšinica.

„Sinoć oko 22 časa pozvala me je vrlo uzbuđena rođaka čija je kuća odmah do naše da me obavesti da nam je kuća u kojoj sam živeo zapaljena“, rekao je za Kosovo Onlajn Radisav Ristić, sin Tihomira Ristića koji od 1999. sa porodicom kao raseljeno lice živi u Novom Sadu.

Dodao je da je policija izašla na lice mesta i da je razgovarao sa jednim od policajca koji je bio na uviđaju.

„Policajac je bio ljubazan, ali o požaru ništa nije mogao da mi kaže. Danas je moj otac kao vlasnik kuće razgovarao sa nekim iz policijske stanice. Uzeli su podatke i broj telefona, kako bi ostali u kontaktu, bez detalja oko požara“, precizirao je Radisav Ristić.

Prema njegovim rečima, kuća je bila u dobrom stanju.

„U kući je do 2011. živela baka. Na kuću su nam pazili i održavali dvorište rođaci, a mi smo povremeno odlazili jednom, dva puta, godišnje“, napominje Radisav Ristić.

Gordana Ristić iz Janjine Vode je rekla da je njena porodica vrlo uznemirena zbog tog događaja.

"Sinoć posle 20 časova ugledala sa dim i vatru iz komšijne kuće. Uplašila sam se jer je u vatri kuća do moje. Pozvala sam komšiju Albanca, a potom policiju i vatrogasce. Bio je mrak i nisam videla nikog. I meni su pre mesec dana zapalili ogradu dvorišta, a Albanci iz susednog sela Crkvena Vodica su vređali i psovali moju decu. Veliki je strh. Ovo je pritisak da se iselimo", naglasila je Gordana Ristić.