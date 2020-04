ĆERKU PRIMORAO NA SE*S, PA SNIMAK SLAO PRIJATELJIMA - Otac monstrum zadržan u pritvoru

Strahuje se da mi mogao da ponovi delo!

V.J. (43) iz okoline Pančeva koji je osumnjičen da je svoju ćerku (17) primorao na polni odnos, pa to snimao telefonom i slao prijateljima, saslušan je pred Višim javnim tužilaštvom u Pančevu, posle čega mu je određen pritvor do 30 dana zbog sumnje da će ponoviti delo, ali i uticati na ćerku koja tek treba da bude ispitana.

V.J. je uhapšen juče, nakon što su meštani prijavili da im je sa njegovog Fejsbuk naloga stigao snimak na kome se vidi da on ima seks sa maloletnom ćerkom.

- On se sumnjiči za obljubu zloupotrebom položaja i iskorišćavanje maloletnog lica za pornografiju. Za ova dela zaprećene su kazne od godinu do 10 godina zatvora, odnosno 6 meseci do pet godina zatvora. V.J. se na teret stavlja da je tokom aprila u svojoj kući naveo na obljubu ćerku, što je snimao mobilnim telefonom, ali i napravio tri fotografije na kojima je maloletnica naga i podelio to drugima preko više naloga na jednoj društvenoj mreži. Sudija za prethodni postupak Višeg suda mu je odredio pritvor kako ne bi omeo postupak uticajem na ćerku, ali i zbog sumnje da bi on boravkom na slobodi u kratkom periodu ponovio krivično delo, imajući u vidu da se radi o ranije osuđivanom licu - saopštilo je pančevačko Više javno tužilaštvo.