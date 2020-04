Da mogu, ubila bih rođenog brata zbog onoga što je uradio svojoj ćerki! Sumnjala sam da se među njima nešto dešava i poverila sam se majci, ali mi je ona rekla da ni slučajno ne pričam to nikome. Moj brat zaslužuje doživotnu robiju, šta je uradio detetu od 17 godina, katastrofa.

Ovo kaže sestra V. J. (43) iz okoline Pančeva, koji je osumnjičen da je početkom aprila primorao ćerku (17) na polne odnose, što je snimao telefonom, pa slao prijateljima na Fejsbuk i nudio im njene seksualne usluge za 2.000 dinara.

Hapšen više puta

Podsetimo, V. J., koji je ranije više puta hapšen, osumnjičen je da je ćerku ubedio da stupe u intimne odnose kako bi joj pomogao u karijeri porno-glumice, ali i da bi se obogatili.

Sestra uhapšenog kaže da je van sebe.

- Dve nedelje pre Uskrsa ušla sam u sobu mog brata, a bratanica je gola ležala na krevetu. Tada sam počela da sumnjam da se u našoj kući dešava incest, pa sam rekla majci. Ona je kazala da ne prijavljujem ništa i da gledam svoja posla. Strašno! - kaže ona i dodaje: - Moj brat je monstrum! Sve nas je tukao po kući i mene je maltretirao i prijavljivao me za nasilje, pa sam zbog njega dvaput bila u pritvoru.

Sagovornica kaže „da svi u selu znaju da njen brat spava i sa muškarcima i sa ženama“. - Ali da to radi i s rođenim detetom, to niko nije mogao ni da zamisli - kaže.

S druge strane, majka osumnjičenog, kaže za Kurir da ona nije znala da njen sin zlostavlja ćerku. - Unuka je neko vreme bila u domu, ali je pobegla i došla ovde. Nedavno je probala i da pobegne od nas, dok joj je otac bio na lečenju, i to kroz prozor, ali nije htela da mi kaže zašto - priča majka.

U KUĆI PRAVILI GEJ ORGIJE

Ova porodica i ranije se pojavljivala na stupcima crne hronike jer je pre dve godine u njihovoj kući preminuo muškarac (29), koji se, kako se sumnja, predozirao heroinom. U to vreme se sumnjalo da je on pre smrti učestvovao u gej orgijama. - Jeste, umro je on kod nas, viđala sam ga kako pije, bode se i šmrče drogu sa stolice. On je došao kod mog sina, da budu tu, da ga vodi u Nemačku, ovako je bio dobar prema nama, ali se eto drogirao - ispričala je majka uhapšenog.