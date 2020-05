Brutalno nasilje u Šidu: Bivšu devojku zlostavljao tri sata, tukao je, sekao nožem, pa ošišao!

Nakon iživljavanja, M. Š. (27) je D. P. (19) stavio u kola, izbacio je u ulici u kojoj živi, i zapretio joj da nipošto ne zove policiju.

U Šidu je juče uhapšen M. Š. (27) zbog sumnje da je 30. aprila na prevaru i uz pretnje namamio, a zatim i zlostavljao svoju bivšu devojku D. P. (19). Kako nam je njen otac Darko P. ispričao, M. Š. se nad njegovom ćerkom iživljavao tri sata, šamarao je, pretio nožem da će je izbosti, a zatim je tim nožem i makazama ošišao.

Kako saznajemo, njemu je određeno zadržavanje do 48 sati, krivična dela koja mu se stavljaju na teret su protivpravno lišnje slobode i nasilje u porodici, izrečena mu je i hitna mera zabrane prilaženja i komuniciranja sa žrtvom.

Otac devojke Darko P. kaže da je pošto je M. Š. njegovu ćerku namamio u kuću, zaključao je vrata i zabranio joj da izađe.

- Nakon toga se preko tri sata neviđeno iživljavao nad njom, šamarao je takvom silinom da je padala posle svakog udarca. Oborio ju je na pod i i udarao je svuda po telu i rukama i nogama. Pošto mu to nije bilo dovoljno, uzeo je veliki kuhinjski nož, pretio da će je izbosti do smrti, da bi joj na kraju brutalno, prvo tim nožem a potom makazama posekao kosu skroz do temena sa namerom totalnog ponižavanja kao osobe, što mu posebno i zameram - napisao je otac nesrećne devojke.

On navodi da ju je prilikom šišanja, M. Š. posekao na više mesta po rukama, iščašio joj prste i oštetio tetivu.

- Možete zamisliti šta joj je prolazilo kroz glavu kada joj je to sve radio, a sama u kući sa njim bez ikakve pomoći? Probala je nekako krišom da me pozove, ali joj je oteo i razbio telefon. On ima 120 kilograma, a ona jedva 50. Zaveo ju je još dok je bila maloletna, a i po sadašnjim saznanjima, redovno šamarao. Pravi heroj - kaže ovaj otac.

Prema njegovim rečima, nakon iživljavanja, M. Š. je njegovu ćerku stavio u kola i izbacio je u ulici gde živi. Zapretio joj je da nipošto ne zove policiju, "ako želi da sačuva sebe i svoju porodicu, jer će uzeti najbolje advokate, povući veze, te da mu ne može ništa":

- Naravno da sam posle urgentnog zbrinjavanja ćerke o svemu obavestio policiju, koja ga je na kraju privela i uhapsila. Ja sam, normalno, od samog početka bio protiv te njihove veze ali eto, slušajući ćerku koja je sve to vešto krila nisam uspeo da je zaštitim od budale. Rane na telu će zarasti nekada, al na duši i srcu verovatno nikada.

Kako portal "Telegraf.rs" nezvanično saznaje iz izvora bliskih istrazi, nasilnik i žrtva su bili emotivni partneri, koji su prekinuli vezu.

Prema rečima našeg izvora, slučaj se dogodio 30. aprila u popodnevnim satima kada je on pozvao nju da dođe kod njega u kuću, u naselju Berkasovo, da se pomire.

- Oni su imali najpre verbalnu raspravu, da bi on potom njoj makazama odsekao kosu, posekao je po telu i držao je zaključanu u sobi. Tek posle tri sata ju je pustio da ode - kaže naš izvor upoznat sa slučajem.

Kako nezvanično saznajemo, ona njega nije prijavljivala ranije za nasilje.