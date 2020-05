Stravično nasilje kod Šida: MUČIO BIVŠU DEVOJKU TRI SATA - Sekao je nožem i ošišao do glave!

M. Š. (27) iz okoline Šida uhapšen je zbog sumnje da je 30. aprila namamio bivšu devojku D. P. (19) u svoju kuću, gde ju je tri sata zlostavljao, posle čega ju je dovezao do njene ulice i tu je ostavio.

M. Š. je određen jednomesečni pritvor, a istraga o brutalnom nasilju je u toku.

- Sumnja se da su M. Š. i žrtva pet godina bili u vezi, koju su nedavno prekinuli. Navodno, mladić je pozvao devojku kod sebe kako bi porazgovarali i pomirili se. Tada je usledila višesatna tortura - kaže izvor.

Otac pretučene devojke podelio je sa svojim prijateljima na Fejsbuku strahotu kroz koju je prošla njegova ćerka.

- M. Š. se preko tri sata neviđeno iživljavao nad mojom ćerkom. Šamarao ju je takvom silinom da je padala posle svakog udarca. Oborio ju je na pod i udarao svuda po telu i rukama i nogama. Pošto mu to nije bilo dovoljno, uzeo je kuhinjski nož i pretio da će je izbosti do smrti. Na kraju joj je brutalno, prvo tim nožem, a onda makazama, posekao kosu skroz do temena s namerom da je totalno ponizi - napisao je otac i dodao:

- Pravi heroj! Probala je krišom da me pozove, ali joj je oteo i razbio telefon.

U policiji su potvrdili da je protiv M. Š. podneta krivična prijava zbog protivpravnog lišenja slobode i nasilja u porodici, a izrečena mu je i hitna meta zabrane prilaska žrtvi.