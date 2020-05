Ubijenu trudnicu iz Leskovca maćeha terala da radi u njivi pa joj uzimala novac - Njene prijateljice otkrile MRAČNU SUDBINU PORODICE!

Kada smo se poslednji put čule, dan ili dva pre tragedije, Ani mi nije spominjala da je imala bilo kakvih problema u kući, pričali smo o uobičajenim, svakodnevnim stvarima. Kada sam sinoć videla vesti, sledila sam se, započinje svoju ispovest drugarica Ane Ilić (20) trudnice koja je ubijena kada je njen brat Miloš posle svađe sa ocem dohvatio sekiru i presudio celoj porodici - maćehi Danijeli (43), sestri Ani (20), polusestri Sari (12) i ocu Predragu (45).

"Još ne mogu da verujem da se to dogodilo, u šoku sam", rekla je za "Blic" devojka koja je sa Anom pohađala srednju Školu za tekstil i dizajn. U poslednje vreme se nisu toliko često viđale, ali su se redovno čule.

- Stalno smo bile na vezi, mada se nismo toliko često viđale. Zatrudnela je s tim nekim mladićem koji nije hteo da prizna dete, pričao je da nije njegovo... Poslednji put smo se čule dan ili dva pre tragedije... Pitala sam je kako je, šta radi, kako ide trudnoća pošto je u sedmom mesecu. Odgovorila mi je da je dobro, da ne radi ništa posebno. Uobičajen razgovor. A onda se dogodilo ovo... Strašno, i dalje ne mogu da poverujem da je istina, u šoku sam - priča njena prijateljica.

Da je Ana bila dobra i čestita devojka, koja nikada nije pravila probleme i koja se, uprkos teškoj socijalnoj situaciji lavovski borila sa životnim nedaćama, potvrdila je još jedna njena prijateljica.

- Upoznale smo se prošle godine na jednoj manifestaciji, cura je bila jako druželjibiva i prijatna. Pošto sam tog dana bila sama sa decom, pomogla mi je oko čuvanja i zajedno smo ih zabavljale. Razmenile smo brojeve telefona i od tad smo se redovno čule i viđale - priča Anina druga prijateljica.

Primetila je, kaže, da je Ana siromašna ali poštena i nezlonamerna, takođe i jako prijatna. Ana je ubrzo svoju novu prijateljicu upoznala i sa ocem Predragom.

Posvađali se oko novca Prema nezvaničnim informacijama, do krvavog pira Miloša Ilića došlo je preksinoć pošto se posvađao sa ocem zbog novca koji nije hteo da mu da, pa je tako razjareni Miloš dohvatio sekiru i nasrnuo na članove svoje porodice. Najpre je presudio maćehi Danijeli, a zatim i ostalima. Porodica je, kako smo saznali, štićenih Centra za socijalni rad.

- On je radio kao čuvar u starom hotelu "Beograd". Takođe je bio jedan jako skroman, fin i prijatan čovek, bez ikakvih zlih namera, jedna velika poštenjačina. S obzirom na to da ja i moja porodica boravimo i radimo u inostranstvu, molili su me da im nađem neki posao da rade kako bi se izvukli iz krize. Ali nikada od mene nisu tražili finansijsku pomoć niti pare na zajam. Dolazila je kod nas i ja sam joj pomagala sa garderobom i tako nekim stvarima... - priča Anina drugarica.

Kako kaže, dogovor je bio da ovog leta Ana ode kod njih u inostranstvo i da čuva njihovu decu na tri meseca i na taj način su želeli da je poguraju finansijski. Međutim, Ana je ostala u drugom stanju sa jednim maldićem iz Smederevske Palanke.

- Tamo je valjda bila par meseci prošle godine, pokušavala je da upiše školu i da završi školovanje. Što se njene maćehe tiče, žena je bila teške naravi. Znam da je Anu terala da radi po njivama a onda bi uzimala pare od nje. Čuvala je mlađu sestru Saru, pričala je da ima brata ali nikada nije spomnjala da imaju probleme - priča i dalje potresena devojka, dodajući da informacije da je cela porodica bila bolesna nisu tačne, te da su Ana i njen otac bili savršeno zdravi.

Najviše joj je žao, kaže, što Ani nije uspela da pomogne onako kako je Ana zaslužila.

- Uvek sam joj govorila da može da mi se obrati za pomoć, a ona bi mi uvek odgovorala da ne želi da me opterećuje. Bila je toliko skromna, dobra, čista i poštena duša... Niko ne zaslužuje da ga zadesi ovakava sudbina, a posebno ne ona. Čule smo se u petak, pitala sam je kako je, rekla mi je da je sada dobro... - priča nam i dalje potresena devojka.