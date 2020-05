"BRANISLAVA JE TREĆE DETE KOJE SAHRANJUJEM" Majka ubijene direktorke škole otkrila POTRESNU SUDBINU PORODICE

Tragedija koja se dogodila u Erdeviku potresla je Srbiju. Ubijeno je dvoje ljudi, otkrivena je mračna prošlost osumnjičenog za ubistvo, a porodice ubijenih zavijene su u crno.

"Branislava je treće dete koje smo izgubili i koje sahranjujemo! Preteško mi je, ali moram sve ovo da izdržim zbog unuka. Da mogu ja da legnem u grob umesto moje dece, rado bih to uradila, ali njih ništa više ne može da vrati."

Ovako je, očiju punih suza, započela ispovest Olgica Gnjidić, majka Branislave Gnjidić (49), direktorke OŠ u Erdeviku, koju je zajedno s Miroslavom Bojićem (56), školskim vozačem, ubio ljubomorni muž Predrag (52).

Majka Olgica kaže da su ona i njen suprug Ljuba zauvek zavijeni u crno.

- Pre mnogo godina sam se, posle razvoda, s Branislavom i sinom iz Prizrena doselila u Vojvodinu. Upoznala sam Ljubu, koji je bio razveden i imao ćerku iz prvog braka. Najpre je umrla Ljubina ćerka, pa je pre nekoliko godina umro i moj sin od karcinoma. Ali na to smo nekako bili pripremljeni. Ostala nam je samo Branislava, a sada ni nje nema - priča Olgica.

- Zeta ne želim da vidim nikad više! Makar još 100 godina živela, ja ga neću ni pogledati, jer nije smeo ovo da uradi! Trebalo je prvo da pomisli na svoje dvoje dece.

Nesrećna majka kaže da je u kući njene ćerke i zeta "svakodnevno vladala tenzija".

- Predrag je bio težak čovek, samoživ. Često je izazivao sukobe u kući, a moja ćerka je uvek ćutala. Da mu se suprotstavila, sigurno bi je ubio od batina i ova tragedija bi se i ranije desila. Od početka smo znali da je nezgodan i da to neće biti dobro. Za njihove svađe saznavali smo od unuka - kaže Olgica, dok sa ćerkinim sinovima sprema sahranu. Ona dodaje da je Predrag bio agresivan prema deci i da je bio ljubomoran što im Branislava posvećuje pažnju.

Podsetimo, Predrag je u petak u 9.30 sa automatskom puškom upao u školu "Sava Šumanović" u Erdeviku u kojoj su radili Branislava i Miroslav. Prvo je ubio Miroslava, pa ženu, a zatim se predao policiji.

- Branislava je u sredu napustila Predraga, vratila se kod majke. On to nije mogao da podnese. Dolazio je da je moli da mu se vrati, ali ona je odbila. Bukvalno je dva dana smišljao šta će i kako će i na kraju je rešio da ih ubije. Čak je to i rekao svojim kolegama, ali niko ga nije shvatio ozbiljno - kaže izvor iz istrage.

"Nije bila loša supruga"

Olgica Gnjidić kaže da njena ćerka nije bila loša supruga.

- Njoj je vozač počeo da se dopada. Rekla je da želi drugačiji život pored njega. Zato je ostavila Predraga, nije htela da bude nekorektna. Nazvala me i rekla: "Mama, sad mi trebaš više nego ikad" - kaže Olgica, koja je Predragu istovremeno i tašta i strina, pošto je on sin od brata njenog supruga Ljube.