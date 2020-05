O Maji je, zbog četvorostrukog ubistva u Jabukovcu, BRUJALA CELA SRBIJA! Sada je konačno progovorila i otkrila NAJVEĆU MISTERIJU OVOG ZLOČINA

Dovođena je u vezu sa zločinom u selu Jabukovac, a sada je konačno rešila da progovori o svemu što se taada dešavalo i iznese svoju stranu priče.

"Nisam nikoga ubila. Nisam čak ni bila u Jabukovcu u vreme tog ubistva, pomagala sam majci i ocu da spreme slavu. Ima i više od deset svedoka koji će sve to da potvrde."

Ovako govori Maja Bađikić (26) koju je Davor Pernić označio kao saučesnicu u ubistvu Raje Kazimirovića (72), i njegovih najmilijih, majke Dragice (93), sestre Ljubinke Oprikić (76) i sestričine Dragane Jozeljić (53), na salašu u mestu Valja Vratne, 7. avgusta prošle godine.

Bađikićeva u ispovesti za "Novosti", prvi put nakon što je bila u pritvoru tri meseca i, kako kaže, "javno etiketirana kao ubica", naglašava da od početka negira da je na bilo koji način umešana u zločin koji je po svojoj svireposti uznemirio celu Srbiju.

- Bila sam u Dupljanu i Negotinu 7. avgusta. Sutradan je bila slava kod mojih. Sa svojom kumom sam otišla do Jabukovca, do devera po novac koji mi je suprug poslao i vratile smo se u Dupljane - govori Maja za "Novosti", koja, nakon što je u decembru izašla iz pritvora, u rodnoj kući u Dupljanu čeka nova veštačenja, s obzirom na to da je Viši sud u Negotinu vratio "radi boljeg razjašnjenja" optužnice negotinskom Višem tužilaštvu na dopunu istrage.

Dosadašnja istraga, tvrdi odbrana Maje Bađikić, nije utvrdila da je ona inicijator prvobitno zamišljene pljačke koja je okončana tragedijom. Njeni DNK tragovi nisu pronađeni na oružju koje je navodno koristila, na automatskoj pušci kojom je, prema Davorovom svedočenju, pucala na Raju i njegovu majku Dragicu.

Naprotiv, na poluautomatskoj pušci, "škorpionu" i ostalom oružju, koje je policija pronašla zakopane u zemlji na salašu Davorovog oca u zaseoku Pojana Lungu, u Jabukovcu, 25. avgusta kada ga je i uhapsila, pronađeni su upravo biološki tragovi glavnoosumnjičenog Davora.

Njeni biološki tragovi potvrđeni su DNK analizom opušaka pronađenih u blizini mesta zločina 30. decembra prošle i 21. januara ove godine.

- Opušci su nađeni ne nakon ubistva, nego četiri i po i pet i po meseci posle ubistva na livadi u blizini salaša na mestu koje je Davor pokazao. Kako je opušak dospeo tamo, kako je moguće da bude pronađen na toj velikoj livadi i to na vrhu trave koja je verovatno tokom leta i bila bujnija, zar mu nisu naškodili kiše i sneg - priča Maja, dok pokazuje fotografije mesta gde su opušci na kojima je pronađen njen DNK.

Upravo po pitanju ovih opušaka Viši sud u Negotinu zatražio je da se veštaci izjasne i objasne "da li DNK trag može toliko dugo da ostane na opušcima koji su bili izloženi različitim vremenskim uslovima".

- Tokom istrage nije mi data mogućnost da se izjasnim o Davorovim navodima po pitanju ubistva, ali i po pitanju naših međusobnih odnosa. Uopšte se nije radilo o ljubavnoj vezi, jer je sve bilo pod pretnjom. I ta dva intimna odnosa nisu bila dobrovoljna, već na silu. Ja sam se njega bojala, pretio je da će ubiti mene i moje najmilije, da će bombu na kuću da mi baci. Dolazio je maskiran i sa naoružanjem u moju kuću. Zato sam izmislila da imam tumor materice da bih ga izbegla - kaže Maja.

Više tužilaštvo u Negotinu je podiglo optužnicu sredinom februara. Perniću se na teret stavljaju teška ubistva i nedozvoljeno držanje oružja, a Maji saučesništvo u zločinu. Zaprećena kazna za ovo delo je i do 40 godina zatvora. Pernić je odmah po hapšenju, 25. avgusta priznao zločin rekavši da je 7. avgusta oko 11 sati ubio četvoro ljudi na imanju Kazimirovića, ali se kasnije predomislio i rekao da je to učinio zajedno sa Majom i da je ona sve to organizovala jer su Kazimirovići imali para. Tada menja vreme zločina i kaže da je to bilo 7. avgusta rano ujutru.

Majin otac, Ljubiša Ljubić, tvrdi da postoji svedok iz Vratne koji kaže da je tog dana balirao sa Rajom seno na livadi pored puta do 10.30. Raju je, zaključuje Ljubiša, tada videla i komšinica sa imanja prekoputa.