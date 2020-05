JEDAN DOMAĆI ZADATAK ZALEDIO NASTAVNICU U KRAGUJEVCU: Devojčica otkrila TAJNU u sastavu, a policija joj došla na vrata

Policija je uhapsila Kragujevčanina L. R. (64) zbog sumnje da je seksualno zlostavljao svoju maloletnu pastorku (12), a jeziv slučaj prijavila je devojčicina nastavnica iz škole nakon što je pročitala njen sastav.

Policija je uhapsila Kragujevčanina L. R. (64) zbog sumnje da je seksualno zlostavljao svoju maloletnu pastorku (12), a jeziv slučaj prijavila je devojčicina nastavnica iz škole nakon što je pročitala njen sastav.

Prema rečima našeg izvora iz istrage, osumnjičenom očuhu lisice su stavljene pre nekoliko dana, a zbog sumnje da je počinio krivično delo nedozvoljene polne radnje, nakon saslušanja u Osnovnom javnom tužilaštvu, određen mu je i pritvor do 30 dana. Sagovornik upoznat sa slučajem objašnjava da je devojčica sredinom meseca dobila zadatak da napiše sastav.

- Zbog situacije sa pandemijom ona pohađa onlajn nastavu i ceo razred je trebalo da napiše rad u kome će otkriti jednu svoju tajnu, a potom su ih fotografisali i slali nastavnici na Vajber - kaže sagovornik, i dodaje da je devojčica to videla kao način da izađe iz očuhovih kandži.

- Opisala je da je mamin muž neprimereno dodiruje kada ostanu sami. Navodno, navela je da ju je mazio po grudima i intimnim delovima tela i pretio joj da to nikome ne govori, jer će se onda dogoditi nešto loše, kao i da to mora da bude njihova tajna - kaže izvor.

Kako dodaje, kada je nastavnica pročitala njen sastav, zaprepastila se i o tome obavestila školskog psihologa, razrednog starešinu i direktora škole.

- Zaposleni u školi nisu gubili vreme. Psiholog je odmah obavio razgovor sa učenicom, u kom je ona potvrdila sve ono što je napisala u domaćem zadatku. Škola je obavestila policiju i tužilaštvo i osumnjičeni muškarac je uhapšen, a istraga je u toku - pojašnjava izvor i dodaje da će se tokom istrage utvrditi koliko dugo je pastorka trpela seksualno nasilje.

Komšije i poznanici porodice ispričali su da uhapšeni godinama živi sa majkom devojčice.

- I on i devojčicina mama su pre ovog imali druge brakove. On sa prvom ženom ima više odrasle dece, a ona dvanaestogodišnjakinju, a u međuvremenu su i zajedno dobili dete. Osumnjičeni, navodno, nije u kontaktu sa decom iz prvog braka jer ih je, kako su to oni pričali, tokom zajedničkog života često tukao. Ta deca ne žele ni da čuju za njega, a za hapšenje kažu da ih ne iznenađuje - kaže poznanik i dodaje:

- On je težak čovek, ima lošu narav, ali je izuzetno inteligentan - navodi on.