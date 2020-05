TETKA JELENE KRSMANOVIĆ JE IZGOVORILA OVE REČI U SUDNICI! ADVOKATI ZORANA MARJANOVIĆA ZA PINK: Krunski svedok je na suđenju rekla JEDNU VAŽNU STVAR!

Ono što je jako važno je to da je tužilaštvo tetku ubijene pevačice Jelene Marjanović, Ljubicu Marković, najavilo kao krunskog svedoka i da će pomoću tog svedoka dokazati da Zoran Marjanović nije ubica, rekao je jedan od advokata Zorana Marjanovića Veljko Delibašić.

-Krunski svedok tužilaštva je juče u sudnici rekla da apsolutno ona, niti bilo ko od porodice oštećenih, ne sumnja u Zorana Marjanovića, tako da je tužilaštvo dokazalo da Zoran Marjanović nije kriv – istakao je Delibašić za Pink.

Drugi Zoranov advokat Nikola Dumnić, naglasio je da je njegov, kao i posao njegovog kolege, da brane Marjanovića.

-Svedok koga je tužilaštvo predolžilo je ukazalo na to da strani te porodice nije bilo ni primisli o Zoranovoj krivici za ovaj zločin – rekao je Dumnić i podsetio da se svedokinja izjašnjavala da o tadašnjim odnosima pokojne Jelene sa njim koji su bili harmonični i ukazala je na to da među njima nije bilo sukoba, što proizilazi iz ostalih dokaza izvedenih na tu okolnost.

Dumnić ističe, da nije na advokatima da utvrđuju ko je izvršio to krivično delo, mada bi oni, kako dodaje, voleli da to utvrde jer bi to pomoglo da Zoran bude oslobođen.

-Dokazi koje je tužilaštvo ponudilo su sasvim nedovoljni da bi se on proglasio krivim – rekao je Dumnić.

Dumnić kaže da sumnje nema ni u ovom momentu i da takav stav baziraju na nalazu veštaka koji treba da budu ispitani na narednom glavnom pretresu.

Delibašić dodaje da je bitno, da krunski svedok tvrdi, u više navrata, da Zoran sa ubistvom nema ništa.

-Svedok je objasnio da sumnjaju na Veru Vukomanović i Vladimira Marjanovića na bazi činjenice da su se njih dvoje pitali za sve. To je indicija - objašnjava Delibašić i zapitao se „kakve to veze ima“.

Naredno ročište je zakazano za sledeći petak i Delibašić kaže da očekuju da će presuda biti oslobađajuća.