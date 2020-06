HAPŠENJE U NIŠU: Ubio majku na spavanju, pa pravio žurke dok su tražili njeno telo, a sada PAO ZBOG HEROINA

Nišlija ubio majku na spavanju, pa pravio žurke dok su tražili njeno telo.

Nišlija I.S. (31), koji je u februaru izašao iz zatvora nakon izdržane višegodišnje kazne zbog ubistva majke, uhapšen je juče u akciji niške policije i Višeg javnog tužilaštva nakon što je kod njega pronađeno oko 255 grama heroina i vagica za precizno merenje.

Osim za neovlašćenu proizvodnju i stavljanje u promet opojnih droga, protiv njega će biti podneta i krivična prijava i za napad na službeno lice u vršenju službene dužnosti jer je, kako se sumnja, fizički napao policajca i pokušao da pobegne, ali ga je policajac sustigao i uhapsio.

- Sve se odigralo na Vizantijskom bulevaru u Nišu. Policajci su pokušali da uhapse I.S. ali se on dao u beg. Uspeo je da pretrči nekoliko stotina metara u pravcu ka mostu na Bulevaru Medijana, ali ga je policajac sustigao. No, I.S. je udario policajca u vrat i oborio ga na zemlju, ali ga je policajac ipak savladao i uhapsio, kaže naš izvor.

Po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Nišu, osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 časova i on će, uz krivičnu prijavu, biti priveden tužiocu.

I.S. je, inače, kao devetnaestogodišnjak, 15.decembra 2008. godine na podmukao način usmrtio majku dr Draganu Nikić, profesorku Medicinskog fakulteta u Nišu, a potom u stanu napravio žurku. Ovaj bizaran zločin, svojevremeno je privukao veliku pažnju javnosti kako zbog godina maloletnog ubice koji je lišio života majku koja je o njemu brinula i ispunjavala mu sve želje, tako i zbog činjenice da motiv praktično ostao neutvrđen. Spekulisalo se sa pričom da je I.S. isprovociralo to što mu je majka branila da igra video igre, ali je zvanično ostalo neobjašnjeno zašto je 15.decembra 2008.godine oko 6.06 časova, iz pištolja CZ sa prigušivačem koji je posedovao nelegalno ispalio jedan hitac majci u levu slepoočnicu dok je spavala, na mestu je usmrtivši.

Telo je potom umotao u najlon i ceradu i odneo ga na tavan vikendice na Oblačinskom jezeru, a iz stana izneo njenu odeću i rasklopio krevet. Nakon ubistva je u stanu napravio žurku, a rođacima i prijateljima majke je pričao da je ona otputovala u Nemačku na lečenje. Sudsko veće nije prihvatilo odbranu koju je izneo na glavnom pretresu da su mu majku ubili pripadnici crnogorske mafije, već je uzeto u obzir njegovo potpuno priznanje pred policijom i istražnim sudijom, koje je potkrepljeno dokazima. Predsednik sudskog veća Zoran Krstić kazao tada da je motiv zločina ostao nerazjašnjen.

- Ne znam ko bi mogao da pruži pravi odgovor zašto je to učinio. Živeo je sa majkom koja je o njemu brinula. Ostaje mogućnost da je to bila posledica virtuelnog sveta u kojem je živeo, video igara koje je igrao i sveta koji nas okružuje, kazao je pored ostalog tada sudija Krstić.