"OKO TELA JE BILA LOKVA KRVI" Ispovest Paraćinca čiju je majku ZAKLAO pomahnitali muž

Kada sam došao kući zatekao sam stravičan prozor. Majka je ležala u lokvi krvi u krevetu, a otac sedeo u sobi. Kraj njega je bio odbačen krvavi nož. Nismo imali šta da kažemo jedan drugom.

Ovako za Kurir priča Mlađa Janković, iz sela Striže kod Paraćina, čiji je majku Slobodanku Janković (73), kao se sumnjiči, ubio njegov otac Dušan (79). Porodična drama odigrala se u subotu oko 14,30 časova.

- Nisam bio kod kuće, taksista sam, pa vozio po gradu kada me je supruga pozvala i saopštila da se dogodila tragedija u kući. Došao sam odmah i ostao bez reči kada sam video šta se dogodilo. Mene kao da je pogodio grom, a ni ocu mislim da nije bilo svejedno, kao da se kaje - seća se užasne scene sa suzama u očima Mlađa.

Prema priči rodbine, tragedija je kulminacija svađa dvoje starih u prehodnih nekoliko meseci. - Dušan je bio penzioner. Radni vek je proveo u paraćinskoj staklari, a Slobodnka brinula o kući i porodici. Izrodili su dvoje dece, Mlađu i Slađanu.

Živeli su u srećnom braku i i izgradili lepu porodičnu kuću u dobrostojećem domaćinstvu. Nisu oskudevali ni u čemu, a imali su snage i novca da iškoluju decu. Kada je došlo vreme da odmore ako ne i bukvalno uživaju u plodovima svoga truda u penziji, Dušan je oboleo. Bio je ozbiljan srčani bolesnik.

Lekari su ga pozivali na hospitalizaciju u bolnici, ali je on odbijao da ode na lečenje. Naravno to mu nije umanjilo probleme sa zdravljem. Naprotiv, stanje mu se stalno pogoršavalo i bio je veoma nervozan - pričaju naši sagovornici i dodaju: - Čarke sa Slobodankom koja ga je često opominjala da treba da ide na lečenje, bile su sve češće.

Ljubav prerasla u nasilje

Višegodišnja ljubav prerasla je u nasilje u porodici pa je dva puta morala policija da interveniše i opomije Dušana. U jednom od slučajeva dede je nasrnuo na baku letvom i naneo joj modrice, ali je posle ponovo došlo do primirja. U subotu u vreme tragedije čuo se najpre žamor iz sobe u kojoj su živeli Dušan i Slobodanka, ali kako to nije bilo neuobičajeno nikom nije bilo ni čudno. - Tek kada je odjeknuo vrisak u sobu je ušla Mlađina supruga. Bila je užasnuta scenom koju je ugledala. Oko tela Slobodanke lokva krvi naročito kod glave koja je bila prelivena krvlju. Krvi je bilo po podu i čitavoj prostoriji jer je šikljala verovatno kada je deda kuhinjski nož zario u vrat baki i presekao karotidu - kaže izvor Kurira. - Obeznanjena snaha je nekako uspela da izađe i sobe i odmah pozvala policiju i Hitnu pomoć. Baki međutim pomoći nije bilo, a deda je zadržan u kući do obavljanja uviđaja i rekonstrukcije a potom lišen slobode i odveden u pritvor do 24 časa pod sumnjom da je izvršio teško ubistvo. Policija proverava okolnosti i detalje zločina i po isteku zadržavanja Dušan će biti priveden u Više javno tužilaštvo u Jagodini.